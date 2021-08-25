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Üniversiteli olabilmek için zamanla yarıştılar Heyecanına yenik düşen öğrenci parkuru karıştırdı

İHA

Üniversiteli olabilmek için zamanla yarıştılar Heyecanına yenik düşen öğrenci parkuru karıştırdı

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 20212022 akademik yılı için Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine yapılacak öğrenci alımları için özel yetenek sınavı başladı.
Pandemi koşullarının gözetildiği sınavda öğrenciler parkur alanına sırayla alındı. Sırası gelen öğrenciler kıyasıya mücadele edip, parkurda ter dökerek belirlenen süre altında parkuru tamamlamaya çalıştı. Bir öğrenci ise sınav esnasında heyecanına yenik düşerek, parkur alanındaki engelleri karıştırdı. Parkur alanındaki ilk engelden sonra karıştırdığını fark eden öğrenci, üzülerek spor salonunu terk etti.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı İsmail Karataş, il dışından gelen ve sınava katılan öğrencilerin rahat bir sınav geçirmesi için üniversite olarak birçok imkanın sağlandığını söyleyerek temiz, güzel, şeffaf bir sınav geçirmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Değerlendirmelerin şeffaflığı için adayların parkur performanslarının kamera ile kayıt altına alındığını dile getiren Karataş, "Rektörümüz Mutlu Türkmen'in talimatları doğrultusunda oldukça şeffaf bir sınav geçiriyoruz. Çift kameramız var, canlı yayınımız devam etmekte. Her adayı canlı yayına almaya özen gösteriyoruz, herhangi bir problem olduğu zaman anında müdahale ediyoruz" diye konuştu.
27 Ağustos tarihine kadar sürecek olan özel yetenek sınavlarının sonuçları ise 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınavı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ise 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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