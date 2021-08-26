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Doğu Karadeniz’de aşılamada 'mavi' olmayan Bayburt ve Gümüşhane kaldı

İHA

Doğu Karadeniz’de aşılamada 'mavi' olmayan Bayburt ve Gümüşhane kaldı

Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan 6 ilden günlük Covid19 tablosuna göre 'mavi' olmayan Bayburt ve Gümüşhane kaldı.
Covid19 tablosuna göre 'mavi' olmayan sadece 2 il kaldı. Doğu Karadeniz Bölgesinde Bayburt ve Gümüşhane hariç diğer 4 il aşılamada mavi renge döndü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son günlük Covid19 tablosunu paylaştı.
Son açıklanan günlük Covid19 tablosuna göre en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdelerine göre Artvin yüzde 80.5, Rize yüzde 77.0, Trabzon yüzde 75.4, Giresun yüzde 80.9, Bayburt yüzde 62.3, Gümüşhane yüzde 57.0, olarak açıklandı.
Türkiye genelinde ise 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 75,64 olarak dikkat çekti. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 57,85 1., 2., ve 3. doz aşı toplamı ise 91 milyon 81 bin 547 oldu. 49 milyon 949 bin 549 kişiye 1. doz, 35 milyon 908 bin 553 kişiye 2. doz ve 8 milyon 54 bin 516 kişiye de 3. doz aşı uygulandı.

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