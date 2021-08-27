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‘Doğunun Sesi’ programında, Bayburt Üniversitesinde Spor Bilimleri' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

İHA

‘Doğunun Sesi’ programında, Bayburt Üniversitesinde Spor Bilimleri' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

TRT Erzurum Radyosunda ‘Bayburt Üniversitesinde Spor Bilimleri’ başlıklı söyleşi yapıldı.
Radyoda yayınlanan ‘Doğunun Sesi’ programında, Bayburt Üniversitesinde Spor Bilimleri' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Canlı bağlantı yöntemi ile gerçekleştirilen söyleşiye, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kul katıldı.
Çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Dekan Yardımcısı Kul, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde var olan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı. Bununla birlikte, Bayburt Üniversitesinde ve Spor Bilimleri Fakültesinde yer alan spor kulüpleri, sportif başarılar, spor merkezleri, sosyal donatılar ile öğrenci kapasitesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.
Ayrıca, lisans ve yüksek lisans eğitiminde engelli, şehit ve gazi yakınları ile milli sporculara özel kontenjanların belirlenmesinin yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda bu yıl ilk defa doktora düzeyinde özel kontenjanların da belirlendiğini ifade etti. Bununla birlikte; Türkiye’de bazı spor branşlarında, nitelikli insan kaynağı konusundaki eksikliklerin giderilmesine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler ve spor federasyonları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bayburt Üniversitesinin Halter, Boks ve Ragbi branşlarında pilot üniversitelerden biri olarak belirlendiğini dile getirdi.
Spor Bilimleri Fakültesinin genç ve dinamik bir fakülte olduğunu belirten Dekan Yardımcısı Kul; Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in, spor bilimleri alanında atanmış ilk rektör olmasının, hem Bayburt Üniversitesinin hem de Spor Bilimleri Fakültesinin, Türk yükseköğretimine daha aktif bir şekilde hizmet etmesine vesile olduğunu da sözlerine ekledi.
Dekan Yardımcısı Kul, Bayburt Üniversitesinin ve Spor Bilimleri Fakültesinin sahip olduğu gelişmiş alt yapısı sayesinde eğitim sürecinin sıkıntı yaşanmadan, başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak üniversite adayı gençleri Bayburt Üniversitesini ve Spor Bilimleri Fakültesini tercih etmeye davet etti.

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