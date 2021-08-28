Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi

İHA

Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi

Bayburt’ta, vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.
Cumhurbaşkanı imzasıyla geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri atamaları kapsamında görev yerleri değişen Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül, Burak Çimşir ile Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok için veda yemeği düzenlendi.
Vali Cüneyt Epcim’in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Vali Epcim yemeğin ardından yaptığı konuşmada mülki idare amirleri olarak görev yaptıkları yerlerde vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Görev yerleri değişen Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Bayburt’a katkı sağlamak amacıyla yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev yaptıklarını ifade eden Vali Epcim, “Bu zaman diliminde arkadaşlarımız oldukça başarılı çalışmalar yaptıkları için kendilerini takdir ettik. Kendilerine bundan sonraki yaşantılarında başarı temenni ediyorum.” dedi.
Vali Epcim şöyle devam etti: “Hepimizin sıkça söylediği gibi, milletimize hizmet etmek bir nasiptir. Bu manada değerli arkadaşlarımızın bundan sonraki görevlerinde de milletimize en üst düzeyde hizmet edeceklerine ve bu hizmetin de onlara nasip olacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle arkadaşlarımızı tekrar tebrik ve takdir ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun.”
Milletvekili Fetani Battal ise mülki idare amiri olarak Bayburt’a hizmet eden Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara teşekkürlerini iletti.
Bayburt’un kendine has özellikleri olduğunu aktaran Milletvekili Battal, “Bunu Bayburt’ta görev yapmış birçok arkadaşla ben müşahede ettim. Bunu sizde gittikten sonra yakından hissedeceksiniz. Fakat şunu söylemeliyim, biz Bayburtlular olarak ömür boyu bu bağın devam ettiğini birçok dostumuzla müşahede ettik. Burada kurduğunuz dostluklar, ayrıldıktan sonra da devam eden dostluklara dönüşüyor. Ülkenin muhtelif yerlerinde memuriyetler yaptım. Halen oradaki dostluklarımızın devam ediyor olması, hayatımızın bugünlerinde bazen moral, bazen motivasyon, bazen tecrübe olarak katkı sunuyor. Ben Bayburt’a verdiğiniz emekler için hepinize teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.” ifadelerini kullandı.
Bayburt’ta bir yılı aşkın süre boyunca hizmet ettiklerini dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül de devlet hizmetinde sürekliliğin esas olduğunu belirtti. Kendileri açısından yer değişikliğinin bir son olmadığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Akgül, “Buradaki son bir son değil esasında. Devletin başka bir mecrasında, başka bir vilayet ve ilçesinde yeni bir görev almaktır esasında. Bu süre kapsamında başta valimize şükranlarımı arz ediyorum. Kendisi bize vali olmaktan ziyade bir meslek büyüğü, bir abi olarak yol gösterdi. Yanlışlarımızı düzeltti. Haricinde benimle birlikte alın teri döken, dirsek çürüten, mesai mevhumu olmaksızın çalışan saygı değer meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum.” şeklinde konuştu.
Bir yıl önce Bayburt’a geçici olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Burak Çimşir, bu değişikliğin kendisini onurlandırdığını dile getirdi. Bir yıl boyunca Vali Epcim’in ve çalışma arkadaşları ile güzel zamanlar geçirdiğini aktaran Vali Yardımcısı Çimşir, “Valimize, tecrübelerinden istifade ettik, şükranlarımı sunuyorum. milletvekilimize, garnizon komutanımıza, başsavcımıza, değerli meslektaşlarımıza, ilgili kurum müdürlerimize de saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle duygularını paylaştı.
Program Vali Cüneyt Epcim’in, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Burak Çimşir ile Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok’a hizmetleri anısına çeşitli hediyeler takdim etmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Doğunun Sesi’ programında, Bayburt Üniversitesinde Spor Bilimleri' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Doğunun Sesi’ programında, Bayburt Üniversitesinde ...
Bayburt’ta sıcaklık uyarısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta sıcaklık uyarısı
Doğu Karadeniz’de aşılamada 'mavi' olmayan Bayburt ve Gümüşhane kaldı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de aşılamada 'mavi' olmayan Bayburt ve ...
Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Epcim kışla inşaatında incelemelerde bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.