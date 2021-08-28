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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Türkmen, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu

İHA

Rektör Türkmen, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Ankara’da, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ile üniversite rektörleri istişare toplantısına katıldı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Rektör Türkmen; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında, tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
Programlara katılımın yanı sıra akademi, bürokrasi ve spor camiasından birçok yetkili kurum ve kişilerle görüşerek, Bayburt Üniversitesindeki akademik süreçler ve sportif gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Bu kapsamda; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Özgür Yeniçeri, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Bayburt Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Spor Haberleri Müdürü Hüseyin Doğru’yu ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamında verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Rektör Türkmen, ikili iş birliklerini daha ileriye götürmek adına yeni dönemde emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Misafirperverlikleri ve yakın ilgilerinden dolayı tüm ev sahiplerine teşekkürlerini iletti.

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