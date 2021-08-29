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Vali Epcim: “Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan Büyük Taarruz‘un 99’uncu yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz”

İHA

Vali Epcim: “Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan Büyük Taarruz‘un 99’uncu yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan Büyük Taarruz‘un 99’uncu yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Vali Epcim, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan Büyük Taarruz ‘un 99’uncu yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, aynı zamanda düşmanın bir daha geri dönmemek üzere Anadolu'dan atılmasının da sembolüdür. Bu destan elde edilen zaferle birlikte, Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.” emri ile de tarihe geçmiştir.
Milletimiz kazandığı bu büyük zaferle; Türk milletinin vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü söz konusu olduğunda canını seve seve feda edebileceğini ve asla esaret altına girmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. İmkanların tükendiği, umutların kaybolmaya yüz tuttuğu bir dönemde devletimiz ve milletimiz varını yoğunu vatan için ortaya koymuş, feda etmiştir. Aynı azim ve kararlılık, ülkemiz üzerinde tekrarlanmaya çalışılan bozguncu oyunlara karşı bugün de sağlam bir şekilde varlığını devam ettirmektedir. Aziz Milleti’miz, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” şiarıyla geleceğe yürürken; kendisine diz çöktürmek ve yıldırmak isteyenlerle mücadelesine inancından, birliğinden, şanlı mazisinden aldığı kudretle devam etmektedir. Milletimizi zafere ulaştıran bu dirayet bugün de bizler için adeta bir rehber niteliğindedir.
Ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti korumak, her alanda emin adımlarla geleceğe taşımak ve milletimizi hak ettiği seviyeye ulaştırmak için dünden daha çok bugünden daha azimli çalışmak zorundayız. Milletimize giydirilmeye çalışılan idam gömleklerine, milletimize karşı kurulan aciz ittifaklara rağmen, böylesine bir tarih ister istemez cihanşümul olacak, geçmişte olduğu gibi yeniden her şeyi kucaklayacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve bu uğurda şeref payesi alan kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, devletimiz ve milletimizin ilelebet payidar olması temennisiyle Aziz Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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