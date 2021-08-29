AN Zentrum Bayburtspor, hazırlık maçında Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan AN Zentrum Bayburtspor, sezon açılış hazırlık maçında konuk ettiği Gümüşhanespor'u 30 mağlup etti.

Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 3. Lig ekiplerinden Gümühanespor'la karşılaşan An Zentrum Bayburtspor, maçtan 30 galip ayrıldı. 23. dakikada Ali Aydemir'in pasında topla buluşan Onur, topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından oyundaki ağırlığını artıran AN Zentrum Bayburtspor 40. dakikada İbrahim Alan'ın attığı golle durumu 20'a getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında, AN Zentrum Bayburtspor 87. dakikada Yekta Berk Kahraman'ın attığı golle durum 30'a geldi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Maç öncesi kulüp başkanı Celil Çalışkan bir konuşma yaptı. Çalışkan, tüm Bayburtlulardan kulübe destek olmalarını isterken, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ifade etti. Öte yandan AN Zentrum Bayburtpsor, önümüzdeki haftaya başlayacak olan ligin ilk karşılaşmasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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