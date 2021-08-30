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Bayburt’ta 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü kutlandı

İHA

Bayburt’ta 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü kutlandı

Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Saray Bahçası’nda gerçekleştirilen kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Burada Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Çelenk töreni sonrasında Mustafa Kemal Atatürk, Türk büyükleri ve şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdürülen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.
Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, “Milletimizin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu gurur günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbi’mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclisi’mizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.” İfadelerine yer verdi.
Tören Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibinin halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin şiirlerini okumalarıyla sona erdi.
Törene kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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