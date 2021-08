Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları, öğrenciler tarafından düzenlenen törenle uğurlandı

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı mezunu öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Veda Buluşması’ Bayburt Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirildi. Programa; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden, akademisyenler ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Veda buluşmasında bir konuşma yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden; “Sevgili gençler; hepiniz, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde alanında uzman hocalarımızın bilgi ve tecrübesiyle yoğrulduğunuz. Her birinizin millî ve manevi değerlere sahip; alanına hâkim 21. yy. becerilerine sahip problem çözebilen, yapıcı, iş birliği içinde çalışabilen, işini aşk ve sevgiyle yapabilecek iyi ve kaliteli birer öğretmen olarak yetiştirildiğinize dair inancımız tamdır. Eğitim Fakültesi mezunu, öğretmenlik yapmış bir akademisyen olarak buna gönülden inanıyorum. Tüm meslekler kıymete haizdir. Ancak öğretmenlik apayrı bir değerdedir. Çünkü öğretmenler toplum mimarlarıdır. Yeni nesillerin önünde rol modeldir. Çocuk ve gençlerimizin iyi ve doğruya evrilmesinde toplumun rehberi öğretmenlerdir. Bundan sonra biz de sizlerle ilgili iyi ve hayırlı haberler almaktan memnuniyet duyacağız. Kapımız sizlere her zaman açık olacak. Her birinizi başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun.” dedi.

Konuşmalarının ardından; derece elde eden öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.

