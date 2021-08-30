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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıbaşı köyünde yaşanan sel baskınının yaraları sarılıyor

İHA

Yazıbaşı köyünde yaşanan sel baskınının yaraları sarılıyor

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde 1 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel baskınının yaraları sarılıyor.
Bu ayın başında Yazıbaşı köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası 6’sı büyükbaş 5’i küçükbaş olmak üzere 11 hayvan telef olurken birçok ekili tarım arazisi de zarar gördü. Köye ulaşan Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri 4 iş makinesi ve 8 personelle selin meydana getirdiği tahribatı temizledi. Çalışmalar kapsamında vidanjör yardımı ile evlerden ve ahırlardan sular boşaltıldı. Köyde oluşan selin etkisiyle 4 evi, 8 ahırı, samanlığı ve ekili tarım arazilerini su bastı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca hasar tespit raporları tutularak gerekli işlemler başlatıldı.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bugün Yazıbaşı köyüne giderek afetzede vatandaşlara yapılan 35 bin liralık destek ödemesinin yanı sıra hayvanları telef olan Salih Kara’ya 6 büyükbaş, Muzaffer Budaklı’ya ise 5 küçükbaş hayvanı teslim etti.
Vali Epcim, “Bugün Salih amcalara misafir olduk. Bunun sebebi 1 Ağustosta burada bir sel afeti yaşandı. Bu afetin zararlarını karşılama noktasında devletimiz büyük destek verdi. Bu manada çok teşekkür ediyoruz. Özellikle hayvan zayiatlarının giderilmesi noktasında Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli, Bakan yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece’ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca buradaki afetzedelere yardım noktasında Milletvekilimiz Fetani Battal’ın da özel ilgi ve destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada 6 büyükbaş hayvanı Behlül amcamıza teslim edeceğiz, 10 kadar da küçükbaş hayvanı diğer afetzede vatandaşımıza teslim edeceğiz. Bunun mutluluğu ve gururu içerisindeyiz.” dedi.
Hayvanlarını teslim alan afetzedelerde devlet erkânına teşekkür ederek dualarını esirgemediler.

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