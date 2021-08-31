Vali Epcim LGS’de derece yapan öğrencileri ağırladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında derece yapan öğrenciler Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Vali Epcim, velileriyle ziyaretine gelen öğrencileri Valilik Toplantı Salonu’nda ağırladı. Sınavda il birincisi olarak ÇAPA Fen Lisesi’ne yerleşen Mehmet Akif Solak, Erzincan Fen Lisesi’ne il ikincisi olarak yerleşen Ahmet Aşkın ve Trabzon Fen Lisesi’ne il üçüncüsü olarak yerleşen Ahmet Akif Beşbaş’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere eğitim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Vali Epcim, “Hepinizi elde ettiğiniz başarılar dolayısıyla tebrik ediyorum. Ümit ediyorum ki; bugün elde ettiğiniz başarılar yaşantınızın ilerleyen dönemlerinde de aynı şekilde artarak devam edecektir. Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak inanıyorum ki devletimize ve milletimize faydalı hizmetlerde bulunacaksınız. Bu yolda attığınız ve atacağınız adımların başta sizler ve ailelerinize daha sonra ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin yetişmesinde emekleri bulunan öğretmenlerimize ve ailelerinize de ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ziyarette Solak, Aşkın ve Beşbaş hakkında Vali Epcim’e bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu da kabulleri dolayısıyla Vali Epcim’e teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret Vali Epcim’in öğrenci ve velilerle bilgi alışverişinde bulunması sonrasında ödüllerin takdimiyle son buldu.

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