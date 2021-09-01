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Ayılardan ürküp kaçan sürüdeki 31 koyun ağaçlıklı dere yatağında sıkışarak telef oldu

İHA

Ayılardan ürküp kaçan sürüdeki 31 koyun ağaçlıklı dere yatağında sıkışarak telef oldu

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyü yaylasında iki ayı ve yavrularından ürküp kaçarken ağaçlıklı dere yatağında sıkışan sürüdeki 31 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Gümüşdamla köyü yaylasında ormanlık arazinin üst kısmında otlamakta olan Ali Bozkuş, Can Sever, Durkaya Güçlü, Şakir Soysal, Yunus Nadi Turan ve Ziyaattin Bozkuş’a ait 600 adet koyuna ayılar saldırdı. İki yetişkin ve bir yavru ayıdan ürküp kaçan sürüdeki 31 koyun ağaçlık dere yatağına sıkışmalarından dolayı boğularak telef oldu.
Hayvanları sadece ürkütüp kaçıran ayılar daha sonra ormanlık arazide gözden kayboldu.
Sürü çobanı vatandaş, “Yukarıdan 2 tane büyük ayı geldi. Köpekler üzerilerine doğru gitti. Daha sonra bir tanede yavru ayı çıktı. Köpekleri kaçırttılar. Benim üzerime gelince kaçtım. Koyun sürüsü ürktü, kaçtı. Ağaçlık dere yatağına girip sıkışan 31 koyun boğularak telef oldu. Ayılar gitti. Ayının birinin boynunda da tasma gibi bir şey vardı” dedi.

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