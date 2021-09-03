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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk faaliyetini gerçekleştirdi

İHA

Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk faaliyetini gerçekleştirdi

Bayburt Üniversitesi bünyesinde kurulan Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk etkinliğini gerçekleştirdi.
Gençlerin ve çocukların kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilmelerine imkân tanıyan Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Bayburt Üniversitesinde hizmetlerine başladı.
Gerçekleşen ilk faaliyette; Bayburt Gençlik Spor İl Müdürlüğü jimnastik performans grubu bünyesinde bulunan 15 sporcu üniversitenin sosyal tesislerinde eğlenceli ve verimli zamanlar geçirdi. Etkinliğe; Bayburt Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görev yapan jimnastik antrenörü Fetane Uluca ile birlikte 513 yaş grubundan oluşan jimnastik sporcuları katılım sağladı. Bayburt Üniversitesi sosyal tesislerinde bir süre vakit geçiren sporculara, okçuluk branşı tanıtılarak; sporcuların konsantrasyon, odaklanma, elgöz koordinasyonlarını geliştirmek için okçuluk branşının önemi hakkında bilgi verildi. Kültür Merkezinde bulunan Okçuluk Salonunda Geleneksel Okçuluk talimi de yapan sporculara, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hüsniye Çelik ve Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları rehberlik etti.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesi olarak, gençlere daha faydalı olacak uygulamalar geliştirerek onların gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetleri hayata geçireceklerini söyledi. Araştırma merkezinde yürütülecek her proje ve etkinliğin aynı zamanda gençlerin kariyer planlamaları ve kişisel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Bu doğrultuda Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek faaliyetlerin daha etkin ve kapsamlı yapılması noktasında çalışmalara devam edileceği bilgisini verdi.

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