Garnizon Komutanı Tosun'dan, Rektör Türkmen'e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’ta göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret etti.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Türkmen’e hayırlı olsun dileklerini ileten Garnizon Komutanı Tosun, görevinde de başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Rektör Türkmen ise Garnizon Komutanı Tosun’a, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevinde muvaffakiyetler temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.