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(Özel) Besiciler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını derede, küçükbaş hayvanlarını da ağaç diplerinde serinletiyor

İHA

(Özel) Besiciler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını derede, küçükbaş hayvanlarını da ağaç diplerinde serinletiyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt’un Demirözü ilçesinde besiciler öğle saatlerinde sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını derede, küçükbaş hayvanlarını da ağaç diplerinde serinletiyor.
Kentte zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde yaşayan besiciler, güneşe maruz kalarak sıcak havadan etkilenen küçükbaş hayvanlarını ağaç diplerine sokarak serinlemelerini sağlıyor.
Besicilerden Ünal Şeker, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanların bunaldığını hatta sıcak havanın zaman zaman hastalanmalarına dahi neden olduğunu söyledi.
Bu nedenle hayvanların öğle saatlerinde ağaç diplerinde serinlemeye geçtiklerini ifade eden Şeker, “Sıcak onlar da bunalıyor. Onlar da biz de ağaç dibinde uyuyoruz, serinliyoruz” dedi.
Küçükbaş hayvanlar ağaç diplerinde serinlerken büyükbaş hayvanlar ise genellikle sulu dereleri tercih ediyor. Suya giren büyükbaş hayvanlar sıcak havada bir süre kalarak böyle serinliyor.
Besici Bünyamin Ayata, “Çobanlık yapıyoruz. Sıcak hava bizi de sürüyü de etkiliyor. Zervecik mevkiinde inekleri otarıyorum. Öğle oldu mu suya doğru yaklaşıyorlar, dereye girip serinliyorlar” dedi.

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