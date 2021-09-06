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‘Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar’ rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi

İHA

‘Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar’ rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığınca, ‘Okullarda Covid19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar’ rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzası ile gönderilen rehberde şunlar yer aldı:
Sınıfta ders veren öğretmende Covid19 pozitif vaka saptanması durumunda öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.
Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.
“Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda”
Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek.
Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.
“Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise”
Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

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