Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2127 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Bayburt, vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan ikinci il oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 2127 Ağustos'ta her 100 bin kişide Covid19 vaka sayısı Bayburt 473,69 oldu.
Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu belirtti.
"Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.