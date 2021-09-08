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(Özel) Avrupa’da yılın müzesinden harman festivali Bayburt’ta harman festivali renkli görüntülere sahne oldu

İHA

(Özel) Avrupa’da yılın müzesinden harman festivali Bayburt’ta harman festivali renkli görüntülere sahne oldu

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş güzelliklerini günümüze taşımak, kültür derinliği görünür kılmak amacıyla kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde düzenlenen ‘Geleneksel Harman Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.
2021 yılında, Kültür Mirası kategorisinde ‘Silletto’ büyük ödülünü alarak Avrupa’da Yılın Müzesi olan, Bayburt’tun Beşpınar köyünde, 15 bin metrekare alan üzerinde 26 farklı mekândan oluşan Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde ‘Geleneksel Harman Festivali’ düzenlendi.
Köylerde harabe olmuş evlerden toplanan taşlar ve ahşaplarla inşa edilen müze, Avrupa Müze Forumu tarafından, özgün ve sade yapısı, kültür mirasını görünür kılması ve yerel halk ile birlikte hareket ederek ekonomik ve sosyal katkı sağladığı gerekçelerine dayanarak Avrupa’da Yılın Müzesi ilan edildi.
Her yıl düzenlenen harman festivali, müze misafirleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşti. Festival de, 100 yıl önceki aletler kullanılarak buğday hasadı yapıldı. “Bize Gelen Bizi Yaşar”, “Köklere Dönüş ve Yaşayan Müze” mottolarını kullanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, müzecilik ve turizm anlayışına getirdiği yeni yaklaşım ile dikkat çekiyor.
Müze Kurucusu Kenan Yavuz, “Yaşayan müze anlayışıyla hareket edip her yıl Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş, sosyal yaşamını simgeleyen gelenekleri günümüze taşıyacak şekilde etkinlikler organze ediyoruz. Bu etkinliklerden biri de harman festivali. Anadolu; dünyanın medeniyet merkezidir. Paylaşma bizim medeniyetimizin temelidir. Anadolu, düşenin elinden tutmanın, geride kalanı tutup kaldırmanın adıdır. İmece usulü yaptığımız harman festivaliyle paylaşma ve yardımlaşma geleneğimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, buğday tarlasında türküler eşliğinde tırpan biçiyor, tırmık çekiyor, topladığımız buğdaylar ile harman kuruyor, döven sürüyor ve buğday hasadı yapıyoruz. Sosyal Sorumluluk projesi olarak doğduğum topraklara vefa borcumu ödemek için köyüme kurduğumuz müzenin, uluslararası platformlarda kabul görmesi ve dünyanın en prestijli ödülüyle buluşmuş olması, bu mütevazi çalışmanın vermek istediği mesajın geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Yerel ve yabancı turistlerin büyük ilgisiyle karşı karşıyayız. Pandemi sürecine karşın, müzemiz Ağustos 2021 sonu itibariyle 25 bin kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerimizi etkinliklerimizle buluşturuyor ve özellikle gençlerimizin gönüllerinde yer edinmeye çalışıyoruz. Toplumun her kesimi tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor oluşumuz bize ayrı bir heyecan veriyor. Şehir merkezine uzak oluşumuz nedeniyle kurduğumuz konaklama tesisimiz Loru Han’da konaklayan misafirlerimiz için özel etkinlikler düzenleyerek, buradan birer kültür elçisi olarak ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hedik şenliği, tandır şenliği, köy evinde düğün geleneği, ağız barı, kuşburnu toplama şenliği, herfene geceler, doğa yürüyüşler, Bayburt’un ve bölgenin tarih ve doğal mekanlarının gezilmesi gibi etkinliklerle eko turizmin, deneyim ve kültür turizminin öncüsü olmaya gayret ediyoruz” dedi.
Festivalin Eylül ayı boyunca devam edeceğini ve herkesi bu güzelliği paylaşma davet ettiğini belirten Kenan Yavuz, “Anadolu her karış toprağı aynı kilim desenlerinden oluşan muhteşem bir zenginlik, bu zenginlikleri sistematik bir yapı içinde gençlerimize ve tüm dünyaya anlatmak ve görünür kılmak zorundayız. Kültür zenginliğimizi derinleştirmenin yolu, unutulmaması gereken güzelliklerimizi görünür kılmaktan geçiyor" ifadelerine yer verdi.
Renkli görüntülere sahne olan festivalde katılımcılar buğday tarlasında tırpan sallayarak, halay çekip, horon teperek mutlu oldu.

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