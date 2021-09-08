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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi “Huzur Bocce Ligi” müsabakasına ev sahipliği yaptı

İHA

Bayburt Üniversitesi “Huzur Bocce Ligi” müsabakasına ev sahipliği yaptı

Bayburt Üniversitesi, huzurevi sakinlerinin katıldığı “2021 Huzur Bocce Ligi ve Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.
İlk adımı; Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından 2016 yılında atılan, Türkiye'nin en yaşlı spor ligi olarak anılan huzurevi sakinlerinin katıldığı 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi 2021 yılı Şampiyonası başladı.
Türkiye genelinde yer alan huzurevlerindeki vatandaşların spor yoluyla fiziksel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen şampiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu işbirliğinde gerçekleştiriliyor.
Bayburt’ta gerçekleştirilen Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Rize Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi arasındaki müsabaka ise Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi içerisinde yer alan Bocce Salonunda yapıldı.
Müsabakaya katılarak yaşlılara bir süre eşlik eden Rektör Türkmen; “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da destekleriyle, 2016 yılında federasyon olarak başlattığımız çalışmalar neticesinde ligimiz 2018 yılında ulusal düzeyde resmi statü kazandı. Bu anlamda dünyaya örnek teşkil eden bir noktadayız. İnşallah bu ligin dünya ligi olmasını hedeflemekteyiz.” dedi.
Genel anlamda huzurevlerindeki vatandaşların spor yoluyla fiziksel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla bu organizasyonun tertip edildiği bildiren Rektör Türkmen; yaşlıların, Bocce sporu sayesinde daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşama adım attıklarına dikkati çekti. Gerçekleştirilen etkinlikle yaşlıların fiziksel olarak güçlenmesi, kendi aralarında ve çevreye dönük iletişimlerinin gelişmesine de olumlu katkılar sunulduğunu dile getirdi. Şampiyonanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, müsabakaya katılan huzurevi sakinlerine başarılar diledi.

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