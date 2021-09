AK Parti Bayburt İl Başkanı Polat: “Askeri birlik üniversitenin kente katkısıyla aynı olacak”

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, basın mensupları ile bir araya gelerek gazetecilerin soruları yanıtladı. Polat, “Askeri kışlanın Bayburt'a katkısı üniversitemizin 15 bin öğrencisinin kente katkısıyla aynı olacak. 3 bin 500 kişilik askeri birlik ekonomik anlamda Bayburt'ta büyük bir katkı sunacak.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat gündeme dair soruları yanıtlamak üzere Öğretmen Evi’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Bayburt'a askeri kışla gelmesinin birçok kişinin hayali olduğunu ifade eden İl Başkanı Polat, nüfusun her geçen gün göç verdiğini, nüfusu tutabilmenin yollarından birisinin de bu tür icraatların hayata geçmesiyle mümkün olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bayburt’umuzun nüfusu sürekli göç veriyor. Nüfusumuzu tutabilmenin yolu bu tür icraatlardan geçiyor. Mesela üniversitenin Bayburt’umuza gelmesi bu tür icraatlarından birisiydi. Üniversitenin Bayburt'a gelmesi bir hayaldi ama gerçekleşti. Üniversitemize bu yıl 15 bin 500 öğrenci gelecek. Bunun çeşitli kademeleri ile birlikte 20 bini bulması bekleniyor. Bu şunu gösteriyor ki 45 bin nüfuslu bir ilde 20 bin öğrencinin olması demek bu şehrin bir üniversite kenti olduğunu ortaya koyuyor. Bu Bayburt'un iktisadi anlamında lokomotiflerinden birisi oldu. Şimdi bu alana bir lokomotif daha ekleniyor bu da askeri kışla olacak inşallah. Pandemi süreci ile zor bir yıl olan 2020 yılında böyle bir ihalenin gerçekleştirilmesi büyük bir adımdı. Evet bunu başardık. İhale bedeli olarak 178 milyon gibi bir rakamla ihaleyi gerçekleştirdik. Onu iki insana borçluyuz bunlardan birisi şu anki Genelkurmay Başkanımız Yaşar Güler paşa ve o günkü Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürüten Naci Ağbal beyefendi. Bu iki insana ilimiz bu anlamda çok borçlu aksi takdirde 2020 yılında bu zor zamanda bu ihalenin geçmesi çok zordu. Türkiye'de o yıl yapılan ilk 5 ihaleden birisidir bu. Hani diyorlar ya “bu memleket sahipsiz yatırım almıyor” diye, bu onun aksi olduğunu ispatlıyor. Sadece bu kıriter bile Bayburt'un yatırımlardan yeterince payını aldığı göstergelerden birisidir. Askeri kışlanın Bayburt'a katkısı üniversitemizin 15 bin öğrencisinin kente katkısıyla aynı olacak. 3 bin 500 kişilik askeri birlik ekonomik anlamda Bayburt'ta büyük bir katkı sunacak. Askeri kışla Bayburt’umuzun büyük hayallerimden birisiydi, bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki 3 Kasım 2002'de yapılan seçimle iş başına gelen AK Parti hükümetleri o gündem bugüne kadar nasıl ülkemizin hayallerini teker teker gerçekleştirdi ise Bayburt’umuzun hayallerini de gerçekleştirmeye devam ediyor.”

“Bayburt Gümüşhane Havalimanı”

Havalimanı konusunda değinen Polat: “Ülkemizin içerisinden geçtiği sıkıntılardan ötürü kaynak aktarmada bir takım sıkıntılar meydana geldi aksi takdirde şu ana kadar çoktan bitmesi gerekiyordu, ancak hedefimiz havalimanının 2023 yılından önce faaliyete geçirmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Covid tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi”

Pandemi ile en iyi mücadele eden ilk 10 ülkeden birisinin de Türkiye olduğunu dile getiren İl Başkanı Polat: “Dezenfekte, maske, oksijen makinesi üretimi ve temini, hastanelerimizde sunulan hizmet ve son olarak aşı konusunda ülkemiz Batı ülkeleri ile yarışabilecek bir hizmet standardını yakaladı. Salgından önce şehir hastaneleri ile ilgili muhalefet kısmında çeşitli itirazlar bulunuyordu, ancak salgın sürecinde bu konuya önayak olan yöneticilerimizin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış durumda. Biz bunun en önemli yansımasını kendi şehrimizde yaşadık. Yapımına 201718 yılında başlayan Bayburt devlet hastanesi, normalde 2021 yılında hizmete sunulacak iken salgından dolayı biraz daha hızlı hareket edilerek 2020 yılında hizmete açılmıştır. Böylelikle normal hastaların muayenesi yeni hastanede yapılırken, eski devlet hastanemizi ise kuvvetle mücadele birim olarak tahsis ettik. Böylelikle hastalıktan kaynaklı yoğun bakım ünitesi ve yer bulamama gibi sıkıntıları yaşamamış olduk. Ancak hastanemizde sıkıntıları yok mu evet var. Bunları ivedilikle açmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız insanüstü bir çaba sarf etti. Bu konuda arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz covit olmuş bir akrabamızın elini tutmaya korkarken hastane çalışanlarımız bizden daha duyarlı hareket ettiklerine şahit olduk ve bu manada birçok sağlık çalışanımız vefat etti. Ben fedakârca çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkürü bir borç biliyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemiz bu yıl birçok felaketle karşılaştı”

Felaketlerle uğraşmanın bir bedeli olduğunu hatırlatan Polat şöyle devam etti: “Ülkemiz bu yıl yangın ve sel felaketi gibi sıkıntılarla uğraşmak durumunda kaldı. Hükümet olarak vatandaşımızın bu konuda en az hasarla atlatması noktasında çeşitli çalışmalarımız oldu. Hükümetimizin bu konuda yeterince çalıştığına inanıyorum. Bu konuyu bir örnekle açıklamak istiyorum, batının en gelişmiş ülkelerinden olan Almanya'da da bir sel felaketi yaşandı ve bu sel felaketinde birçok kayıp meydana geldi. Ancak bu ülke bizim ülkemiz gibi anında yaraları saramadı. 1999 yılında bir deprem yaşadı bu ülke. Devlet var mıydı hayır devlet orada yoktu. Ama bugün yaşanan felaketler de devlet vatandaşının yanında. Tabii bu tür felaketlerle uğraşmanın bir bedeli var. Gerçek hayatta bunun karşılığı iktisadi anlamda fiyatların artmasında görebiliriz. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesini tekrarlamak istiyorum "krizleri fırsata çevirmek". Bunu bu salgın sürecinde yaptık mı evet yaptık. Hükümetimiz bir şeyden asla ödün. Üretimi asla kısmadı. Salgın sürecinde üretimle uğraşan sektörlere bir kısıtlama getirmedi.”

“İstihdam konusun birçok dinamiği var”

İstihdam konusunun tek başına çözülebilecek bir mesele olmadığını belirten Polat: “Bayburt’umuzda tarımsal istihdam var. Turizmde ve hizmet sektöründe istihdam edilen vatandaşlarımız vardı. Bu konuda bir sıkıntı yaşadık özellikle üniversitemizin kapalı olması bu sektörde hizmet eden çalışanlarımızı fazlasıyla etkiledi. Bu süreçte vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşadı. Devletimiz bu sektörlere dönemsel olarak yardımlar yaptı. Ancak bu yardımlar bu yarayı tam olarak kapattı mı elbette kapatamadı. Son 1 yılda Bayburt'ta istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İşin ciddiyetini daha iyi kavrayabilmek için bir örnek vermek istiyorum; Spor İl müdürlüğü yaklaşık 35 kişilik bir istihdam sağlayacak. Burada korkunç bir durumu ortaya koymak istiyorum. Hizmetli birimine 4 kişi alınacak buraya 1091 kişi müracaat etmiş. Bunların 125 tanesi lisans mezunu, en az bu kadar da önlisans mezunu var. Bu bizi korkutan bir rakam. Tabii bu rakamın biraz fazla olmasının nedenlerinden birisi de çalışıp da işini beğenmeyen vatandaşlarımızın buraya müracaat etmesi bu rakamın artmasına vesile olmuştur. Şunu söyleyebilirim ki bu rakamın üçte ikisi bu durumdadır. Devlet kapısı hala en iyi istihdam kapısı olarak görülüyor. Bu durumu açmak için çeşitli çabalar içerisindeyiz. İş için bize çok gelenler oluyor ama olayın bir de şu tarafı var, bizden sürekli işçi isteyen sektörler var. Mesela bir mermerci var sürekli işçi istiyor. Gelen arkadaşlara mermer de çalışmak ister misin diye soruyorum çeşitli bahanelerle bu işi tercih etmiyor. İşe yerleştirme konusunda kurumlar işçi alımlarını kurayla belirliyor. Öyle bir hava estiriyor ki sanki Bütün işçi alımlarını Hacı Ali Polat yapıyor. Harbi ki böyle bir durum söz konusu değil. Devlet artık bu konularda daha kurala dayalı alım gerçekleştiriyor. Benim kanaatim bu konuda beşeri inisiyatifler ortadan kalkmalı. Beşeri insiyatif ne kadar ortadan kalkarsa o kadar adaletli ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde işler yerli yerine oturur. Bizler de bu konuda bu noktaya doğru gidiyoruz şu anda. Yani siyasetçinin istihdam konusunda insiyatifi ne kadar çok aşağı inerse o kadar bizim işimiz rahatlar. Bizim isteğimiz de bu yönde.” ifadelerini kullandı.

“Eğitim”

Polat: “Şu anda eğitim konusunda 5 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Gökçedere'de, Demirözü'nde, Aydıntepe'de, Maden'de ve merkezde olmak üzere 5 okul yapımı şu anda devam ediyor. Şuna çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki eğitim istatistikleri noktasında Bayburt bugüne kadar hep üst sıralarda idi. Yani bir sınıfa düşen öğrenci sayısı özel okullarla yarışabilecek düzeyde idi. Beklentimiz eğitim konusunda daha iyi noktalara gelebilmek bu konuda gerekli birimlerle istişarelerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

“Yeni hastanenin kesin kabulü hala yapılmadı”

AK Parti İl Başkanı Polat: “Yeni Bayburt devlet hastanesi faaliyete geçti ancak şunu bilmenizi istiyorum ki kesin kabulü hala yapılmadı. Yeni hastanenin çevre düzenlemesi istediğimiz şekilde olmadı. Ayrıca hastanenin içerisinde de bazı fiziksel sorunlar var. Bu sorunlar biraz inşaatın acele ile yapılması ve müteahhidin ihmali ile ortaya çıkmış sorunlar. Ancak şunu kamuoyu bilsin ki müteahhidin hala alacağı duruyor, kesin kabulü yapılmadı. Müteahhidin bütün eksikleri tamamladıktan sonra gerekli incelemelerin ardından kesin kabulü yapılacak. Hastanemizde ilgili çeşitli sıkıntılarımız var, Sağlık Müdürü ile istişareli olarak bu konu üzerinde durmaktayız bu sıkıntıları sağlık bakanı yardımcımıza şifi olarak ilettim bunlara çözüm bulunması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Valimiz Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Fetani Battal bey de Sağlık Bakanımız ile görüştüler. Bu görüşmeden sonra Sağlık bakanı elemanları buraya gelerek hastanemizde incelemelerde bulundular, eksikleri tespit ederek müteahhide eksiklerin giderilmesi konusunda talimatlarını verdiler, ve bu müteahhit eksiklerin giderilmesi konusunda bu çalışmaları yürütmeye başladı. Ne zaman bütün eksikleri yerine getirirse o zaman kesin kabulü yapılır. Birçok ilimizde Bayburt Devlet Hastanesindeki imkanlar yok. Birçok hastanede olmayan konfor bu hastanede mevcut. Ancak burada temel bir sıkıntı var bunu hep beraber yaşıyoruz. Hastanede sıra alamıyorum diye birçok şikayet geliyor bizlere. Bunun birkaç tane sebebi var. Yaz aylarında yaşanan nüfus yoğunluğu doktor başına düşen hasta sayısını arttırmaktadır bu da sıra alma konusunda bazı sıkıntıları meydana getirmektedir. Nüfusumuz 82 bin ancak yaz aylarında bu nüfus 200 binin üzerine çıkmaktadır. Bu durum var olan doktor sayısını değiştirmiyor ancak doktor başına düşen hasta sayısını yükseltiyor. Hastanemizde yaşanan sıkıntının başlıca sebebi bu durumdur. Şöyle bir istatistik paylaşayım Bayburt'ta hekim sayımız 131. Hekim başına düşen hasta sayısı 648. Ülkemizdeki hekim sayısı 101bin 116, hekim başı düşen hasta sayısı 820. Yani şunu söyleyebilirim ki ülke ortalaması hekim başına düşen hasta sayısı 820 iken Bayburt'ta ise bu sayı 648 olarak ortaya çıkıyor. Bayburt'ta 2002'den önce 4 tane diş hekimi bulunurken bugün bu sayı 14'e çıkarılmış durumda. Tabii bunlar istenilen düzeyde mi hayır değil. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi "hiç kimse eser ve hizmet siyaseti konusunda bizimle yarışamaz". Rakamları ortaya koyduğumuz zaman her şey ortaya çıkıyor. AK Parti olarak biz kendimizle yarışıyoruz. Biz diyoruz ki bizim vatandaşımız daha iyisine layık. Her alanda daha iyi hizmet etmek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bunu yalan siyasetiyle, iftira siyasetiyle ve karalama kampanyalarıyla baltalamaya çalışanlar olacak mı evet olacak.” diye konuştu.

“Demirözü Barajı bizim için bir hayaldi gerçek oldu”

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, “Demirözü Barajı bizim için bir hayaldi ama bugün bu hayata geçmiş durumda” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı barajın ne kadar önemli olduğunu fark ettik. O bölge sulama sistemini hayata geçmesiyle nimetlerinden faydalanmaya başladı. Tarım İl Müdürümüzle yaptığımız toplantıda bir anektod paylaşıldı, geçen yıl 4 bin ton şeker pancarı ekilirken bu rakam 14 bin tona çıkmış durumda. Ayrıca Demirözü ovasında ilk defa ikinci ürün alınmaya başlamış. Devlet Su İşleri'nin 2020 yılında Bayburt'ta sulama alanında yaptığı yatırımların toplam bedeli 91 milyon Türk lirasıdır. 2021 yılında DSİ'nin ülke çapında yatırımları iki buçuk kat artırıldı. Geçen yıl valilik binasında Milletvekilimiz Fetani Battal bey ve sayın Valimiz Cüneyt Epcim bey ile birlikte bir toplantı tertip ettik. DSİ yetkililerine şunu ilettik ki ülke çapında DSİ'nin yatırımları iki buçuk kat attıysa Bayburt'ta da bu rakam 2 buçuk kat atmalı. Bu konuda talebimizi ilettik.

Gençosman Stadyumu'nun tribünlerinin inşaatı şu an devam etmekte. Stadının tribünlerinde bir alan yıkıldı ve yeniden yapılıyor. Bu konuda iktidarı nasıl vurabiliriz diye ellerini ovuşturanlar şunu bilmeliler ki oradaki yıkımda kamunun cebinden bir kuruş para çıkmamıştır. Bana göre bu olayda takdir edilmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Spor İl müdürümüzü bu konuda tebrik ediyorum inşaat alanında yapılan hatayı erken tespit ederek ihaleyi feshetti. Olay mahkemeye gitti mahkemede kurumu haklı bularak yeni ihaleye çıkıldı. Yani şu durumda kabuğunun cebinden bir kuruş çıkmamış oldu. Eğer bu fark edilmeseydi veya ilerleyen yıllarda fark edilseydi müteahhit parasını almış olacaktı iş işten geçmiş olacaktı orası yıkılarak tekrar bir bütçeyle onarımı yapılmış olacaktı.

Kapalı Spor Salonu ile ilgili sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burayı görünce buranın yıkılması ve yeni bir spor salonu yapılması gerektiğini belirtti. Yeni salonun 2018 yılında ihalesi yapıldı. 2019 yılında ise müteahhide yer tesliminin yapılması gerekiyordu. Eğer 2019 yılında yer teslimi yapılsaydı müteahhit orayı 2020 yılında teslim etmiş olacaktı. Peki neden yer teslim yapılmadı açıklayayım; kapalı spor salonunun yapılacağı yer eski hayvan pazarı. Yeni hayvan pazarının altına asfaltlama yapılmadığı için yer teslimi yapılamadı. Müteahhit de 2 yıl bekledi maliyetlerin arttığını belirterek ihaleden çekildi. Yani 2020 yılında bitmesi gereken kapalı spor salonu yer teslimi yapılmadığından dolayı hayata geçirilemedi. İl başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımıza bu konuyu aktardım. Benden önce de Milletvekilimiz ve Valimiz spor Bakanına bu konuyu aktardı. Kapalı spor salonunun ihalesi 2 Ağustos 2021 yılında oldu. Yakın bir zamanda ihale sonuçlanarak yer teslimi ile birlikte inşaatına başlanır.” dedi.

Şu anda Bayburt’ta asfaltı olmayan köy yolu kalmadığını vurgulayan Polat: “Bu ne demek çevre illerimizi göz önüne alın hiçbirinde böyle bir durum yok. Bütün köylerimizin yolları asfaltlanmış köy içi ıslah çalışmaları devam ediyor.

2020 yılında Bayburt'ta 32 milyon 600 bin lira tarımsal destek yapıldı. Bu yıl yaşanan kuraklıkla alakalı Bakanlığımız 2 milyon 500 bin lira kaynak aktardı il müdürlüğümüze. Bu para kuraklıktan dolayı verimi düşen çiftçilerimize dağıtılacak. Mera alanı olarak Türkiye'de birinci sırada olduğumuzdan dolayı küçükbaş hayvancılık konusunda iddialı olmak durumundayız. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan görüşmeler neticesinde Bayburt küçükbaş hayvan alanında pilot il ilan edildi. Bu durumda geçen yıl 29 bin olan küçükbaş hayvan sayımız bu yıl 96 bine çıkmış durumda. Bu rakamın artması için çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz.”

“İki vekil ihtimali”

İl Başkanı Polat: “Önümüzdeki milletvekilliği seçimine iki vekille girme ihtimalimiz var. Vekil sayısı 2023 yılında yapılacak olan seçimin bir yıl öncesinde tespit edilen nüfusa göre belirlenecek. İki vekilin olabilmesi için birinci olarak Bayburt'ta yaşayan herkesin ikametgahını Bayburt'a alması gerekiyor. İkincisi ise Bayburt’umuzun iki vekil ile temsil edilmesini isteyen Bayburt dışındaki vatandaşlarımızın ve özellikle emeklilerimizin ikametgahını Bayburt'ta alması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nı 15 temmuz 2016'da meydanda kurduk. İşin bürokrasisi daha sonra kendiliğinden oluştu. Hain FETÖ terör örgütü milletin silahlarıyla milleti vurmaya başladığı o gün, Bayburt başta olmak üzere bütün illerimizin caddelerinde bu ittifak kuruldu. Vatanını, milletini, bayrağını, istikrarını ve güvenini seven milliyetçi ve mukaddesatçı insanlar bir araya gelerek bu ittifakı doğal olarak oluşturmuş oldu. O günden bugüne kadar bu ittifak sapasağlam gelmeye devam etti. Son belediye seçimine bazı illerimizde seçimlere ittifak kapsamında girildi, bu Bayburt'ta olmadı, burada kendi içimizde yarıştık. Cumhur İttifakı'nın sapasağlam devam etmesi için tabanda ve tavanda bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bu ittifak sadece siyasi bir ittifak değil ülkeye sahip çıkma ile alakalı bir durum. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların Recep Tayyip Erdoğan kimliği üzerinde yoğunlaştığını en iyi gören adam Devlet Bahçeli ve sayın Mustafa Destici'dir. Onlar bunu anladıktan sonra dediler ki "devletin bekası her şeyden öndedir, şu anda bu bekayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor, o zaman bunu ayakta tutmak devleti ayakta tutmak anlamına geliyor". Öyle ki 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu da ilk Devlet Bahçeli açıkladı. Biz yerelde ittifak ortaklarımızdan Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi ve Büyük Birlik Partisi İl Yönetimi ile ilişkilerimize sımsıcak devam ediyoruz. Aramızda alıp veremediğimiz hiç bir durum yok. Hükümet olarak AK Parti belediyeleri ne ne kadar çok destek veriyorsak Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen belediyelere de o kadar destek veriyoruz. Hatta daha fazlasını veriyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.