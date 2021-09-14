(Özel) Avrupa'da 'Yılın Müzesi' seçilen müzede dam üstünde horon şov

Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Bayburt’taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında dam üstünde horon tepen ‘Efsane’ ekibi görsel şölen sundu.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 2021 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde etkinlikler sürüyor. Harman ve tırpan şenliği için Trabzon’un Akçaabat ilçesinden müzeye gelen ‘Efsane’ adlı halk oyunları ekibi, dam üstünde horon çekti. Keyifli anları yaşandığı horon gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Yıllardır horon kültürünü yaşatmak için çaba sarf ettiklerini belirten ‘Efsane’ ekibinden Tufan Uzlu, “Biz Trabzon Efsaneler'den yıllardır horon kültürüne emek vermiş arkadaşlar olarak yaşımız geçse de hala bu oyunu sürdürüyoruz. Horon bizden koptu, biz horondan kopamadık. Zaman zaman böyle festivallerde, etkinliklerde horon kültürünü yaşatmak için gösteride yer alıyoruz. Yaşımız 50’in üzerinde ama horonla hala ruhumuz 18. İçerimizde horon kültüründen yetişen siyasette, bürokraside çok değerli arkadaşlarımız var” dedi.

Horon tepen Yıldıray Türk ise “Organizasyonlara zaman buldukça katılmaya çalışıyoruz. 3035 sene, bazı abilerimiz 5055 senedir bu horonu oynuyoruz. Bizi dünyaya horon tanıttı, biz de horona vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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