Bayburt Üniversitesi personellerine ‘Covid-19 Hijyen Eğitimi’ verildi

Bayburt Üniversitesinde, 20212022 akademik yılına hazırlık kapsamında üniversitede görev yapan şoför, temizlik ve güvenlik personellerine ‘Covid19 İçerikli Hijyen Eğitimi’ verildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede’de etkili olan pandemi sürecinde Bayburt Üniversitesi, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerini genişleterek, yeni akademik dönemde de öğrencilerin ve personelin salgına karşı korunmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Salgın süreci de göz önünde bulundurularak yeni akademik yılın hazırlıklarının sürdürüldüğü Bayburt Üniversitesinde, tüm personel ve öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda iş ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak adına, üniversitede görev yapan şoför, temizlik ve güvenlik personellerine 'Covid19 İçerikli Hijyen Eğitimi' verildi.

Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğretim Görevlisi İsrafil Ertürk tarafından gerçekleştirilen eğitimler 915 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Katılımcılara; “Korona virüs Yayılımı, Virüsten Korunma ve Kontrol Yolları, Kişisel Hijyen, İşyeri ve Ofis Temizliği, İşyerlerinde Kullanılan Alet ve Ekipman Temizliği ve Önemi; Atık Yönetimi, Atıkların Kontrolü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları ile İşaretlemeler, Genel Hijyen Kuralları, Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarındaki Hareket Tarzları, Servislerde Uyulması Gereken Kurallar ve Maske Kullanımı” gibi konularda eğitimler verildi.

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