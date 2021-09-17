Bayburtlu şehit özel harekat polisi sene-i devriyesinde unutulmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şehit Polis Memuru Serkan Saka şehadetinin senei devriyesi olması sebebiyle, Bayburt ili merkezinde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde şehidin künyesi okundu. Yapılan duaların ardından şehidin kabrine güller bırakıldı.

Baybutlu Şehit Polis Memuru Serkan Saka, Ankara Polis Özel Harekât Merkezi Müdürlüğünde mezun olarak Bitlis Polis Özel Harekât şubesinde göreve başladı. 17 Eylül 2015 tarihinde operasyona giden polis özel harekât ekibinin trafik kazası geçirmesi sonucu 3 polis memuru ile birlikte şehit olmuştu. Bayburt Asri Mezarlığına defnedilen şehidin naaşı Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kabri başında anıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.