Bayburt’ta geçtiğimiz ay meydana gelen 38 trafik kazasında 46 kişi yaralandı

Bayburt’ta 2021 ağustos ayında toplamda 38 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplamda 46 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Ağustos ayında yurt genelinde 238'i ölümlü, 20 bin 212'si yaralamalı, 22 bin 749'u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 16 bin 777'sinde otomobil, 5 bin 995'inde motosiklet, 4 bin 806'sında ise kamyonetler yer aldı. Ayrıca kazalardan 6 bin 729'u yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti. Türkiye'de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1543'e yükseldi.

Ağustos ayında kazaların en çok meydana geldiği il İstanbul oldu. İstanbul'da 2 bin 209 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 825 kişi de yaralandı. İstanbul'u en çok kaza ile Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kaza olan şehirler ise Tunceli 19, Bayburt ve Ardahan 22 kaza olarak sıralandı. Balıkesir'de 14'ü devrilen otobüs kazasında olmak üzere ağustos ayında 23 kişi, Manisa'da 19, İzmir'de 16, Konya'da 15 ve Antalya ise 12 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

2021 ağustos ayında en az kazanın meydana geldiği illerden biri olan Bayburt’ta 38 trafik kazasında 46 kişi yaralandı. Bayburt’ta meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden olmazken 16 kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

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