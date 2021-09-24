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Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi

İHA

Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençosman Mahallesi’nde yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi.
Belediyede gerçekleşen toplantıda, Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, geçen hafta Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi verdiler.
Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, Gençosman Mahallesi’nde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm için uzun süredir üzerinde çalıştıklarını ve Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile defalarca görüşme yaptıklarını bildirdiler.
Geçen hafta Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’le birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ederek Bayburt’ta yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi’ni ele aldıklarını dile getiren Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, şehre yeni bir vizyon kazandırmak ve kentsel dönüşümü hayata geçirmek için uzun süredir çalıştıklarını söylediler.
Bayburt’ta yapılması planlanan kentsel dönüşüm için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Milletvekili Battal, “Şehrimizde kentsel dönüşümü hayata geçirmek için Belediye Başkanımızla birlikte yoğun gayret sarf ediyoruz. Mülkiyet sahiplerimizi memnun edecek şekilde Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile defalarca görüşme yaptık. Sizlerin de atacağınız adımlarla inşallah şehrimizde kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Pekmezci ise kentsel dönüşüm için şu ana kadar yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve bu konuda mülkiyet sahiplerinin menfaatlerini korumaya çalıştıklarının altını çizerek, “Bayburt’umuza yeni vizyon kazandırmak ve şehrimizi yeniden imar etmek için uzun süredir kentsel dönüşüm konusunda gayret ediyoruz. Sizlerin de menfaatlerini göz ardı etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’daki çalışma ziyaretlerimiz kapsamında Milletvekilimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile defalarca görüşme gerçekleştirdik. Geçen hafta Valimiz Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Fetani Bey ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Toki Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ederek Kentsel Dönüşüm Projesi’ni enine boyuna tekrar ele aldık. Bayburt için daha iyi neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sizlerin de menfaatlerini göz önünde bulundurarak taleplerimizi ilettiğimiz bakanımız kentsel dönüşümün takipçisi olacağını ve kendi koordinatörlüğünde oluşacak heyetle çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi. Bayburt’un gelişimine katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden sayın bakanımıza ilimize olan bu yaklaşımı sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Bayburt’umuza daha iyi hizmetler getirebilmek için işbirliği içerisinde birlikte çalıştığımız Milletvekilimiz Fetani Battal’a da gayretlerinden ötürü ayıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, toplantıda mülkiyet sahiplerini tek tek dinleyerek onların talep ve görüşlerini not aldılar. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için gayretlerinin devam edeceğini söylediler.
Toplantı, Kentsel Tasarım Müdürümüz Teoman Hakan Orhan tarafından kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yapılan sunum ile sona erdi.

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