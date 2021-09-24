Fındığı kurutmak için güneş göçü



Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü. Bölgede uzun süredir devam eden kapalı ve yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, güneşli illere yolculuğa başladı. Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt´a giderek, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tamamlanan hasatla birlikte fındık kurutma işlemine geçildi. Bölgede havanın yağışlı ve kapalı olmasından dolayı fındıklarını kurutmakta zorluk çeken üreticiler, iç kesimlerde yer alan ve ikilimi daha kurak güneşli kentlere yolculuk ediyor. Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt´a gidip, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.

Üretici Sami Ayaz, Trabzon´da havaların yağışlı olmasından dolayı ailesi ve arkadaşlarıyla fındıkları kamyona yükleyip, Bayburt´a geldiğini söyledi. Birkaç gün içinde mahsulü kurutup, geri dönmeyi planladıklarını belirten Ayaz, "Biz Trabzonluyuz, bu aylar genelde yağmurlu geçtiği için topladığımız fındıkları bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt´a geldik. Burada hava çok iyi, Bayburt´a geleli 3 gün oldu. Ana yol üzerinde fındığını kurutmaya çalışan arkadaşlarımız buraya gelsin, burada en fazla 3 gün içinde fındık kuruyor" dedi.

Ailesiyle beraber fındık kurutmaya gelen Fatih Güneş ise "Fındığı topladık ama hava şartları kötü olduğu için ürünlerimizi bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt´a gelmek zorunda kaldık, burada hava çok iyi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-09-24 09:43:41



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