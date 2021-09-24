Bayburt’ta yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencileri geçici olarak belediyeye ait tatil köyünde misafir edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencileri geçici olarak belediyeye ait tatil köyünde misafir edilecek

İHA

Bayburt’ta yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencileri geçici olarak belediyeye ait tatil köyünde misafir edilecek

Bayburt’ta yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin geçici olarak belediyeye ait tatil köyünde misafir edileceği bildirildi.
Konuya ilişkin Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci adına yapılan açıklamada, “Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara başvurup kesin kayıt hakkı kazanamamış ve yedeklerde olan üniversite öğrencilerini yurtlarına yerleşene kadar belediyemize ait tatil köyünde misafir edeceğiz. Bayburt’ta üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından olan barınma sorununa bir nebze olsun çözüm bulmak adına harekete geçen belediyemiz, tatil köyünün kapılarını üniversite öğrencilerine açtı. Bayburt’umuz günden güne bir üniversite şehrine dönüşüyor. Öğrencilerimiz aileleri için olduğu kadar bizler içinde değerliler. Onların sorunlarının çözümü için elimizden geleni yaptık yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizde üniversite öğrencilerimizin en yoğun karşılaştığı sorunlardan biri barınma sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bizlerde Bayburt Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimizin bu durumdan olabildiğince az etkilenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda aldığımız bir kararla Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara başvurup kesin kayıt hakkı kazanamamış ve yedeklerde olan üniversite öğrencilerini yurtlarına yerleşene kadar Saklı Cennet Tatil Köyü’nde ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Şuan inşası büyük oranda tamamlanmış küçük detayları kalmış olan KYK yurtlarımız var. İnşallah 2030 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu yurtlar öğrencilerimizin hizmetine sunulana kadar uygulamamız sürecek. Tesisimizde çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yurtlarına yerleşene kadar rahat edecekleri bir ortam hazırladık. Ailelerimiz rahat olsunlar öğrenci kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındığı kurutmak için güneş göçü
YEREL HABERLER Fındığı kurutmak için güneş göçü
Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci ...
(Özel) Tavuk yumurtasından sanata giden bir yol Ünlü ressamların çizimlerini yumurtaya çiziyor
YEREL HABERLER (Özel) Tavuk yumurtasından sanata giden bir yol Ünlü ...
DKBB Encümen Toplantısı Bayburt’ta yapıldı
YEREL HABERLER DKBB Encümen Toplantısı Bayburt’ta yapıldı
Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa Valilikten geçici çözüm açıklaması
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa Valilikten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.