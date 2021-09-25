Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt'ta geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Bayburt Erzurum kara yolu 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhına mevsimin ilk karı yağdı. Kar dağın yamaçlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının da sıfır dereceye kadar düştüğü Kop Dağında vatandaşlar kışı yaşadı.

Sinop’tan Erzurum’a üniversiteyi kazanan yeğenini götüren bir vatandaş, “Seyir halindeyken burada karla beyazlanan dağları görünce biraz şaşırdım. Hava da oldukça soğuk. Kış gelmiş buralara” dedi.

Kar yağışı Bayburt’un Aydıntepe ilçesinin Trabzon sınırına yakın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kavlatan ile Dumlu köyü arasında hayvanlarıyla mahsur kalan çobana Bayburt İl Özel İdaresi Konursu Şefliğine bağlı ekipleri yolu açarak ulaştı. Bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmaları start aldı.

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