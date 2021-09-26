Rektör Türkmen, başkentte düzenlenen çalıştaya katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ankara’da düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı’na katıldı.

Ankara Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği’nin ortaklığında ve Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra spor yöneticileri, sektör temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, spor kulüpleri yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen burada; “Yükseköğretimde Beden Eğitimi ve Spor Programlarının Yapısal Sorunları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Türkmen yaptığı konuşmada; “Bu çalıştayın, Türk sporunun ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim programlarının oluşturulması noktasında önemli bir adım olacağı kanaatindeyim. Burada düzenlenen spor çalıştayına Bayburt Üniversitesi olarak her türlü katkıyı sunmaya çalışacağız. Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağını da kullanarak spor ve eğitimin entegre edilmesine ve geliştirilmesine katkı sunarak diğer kurumlarla da sürekli işbirliği içerisinde olacağız. Çalıştayın, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün bu çalışmaların düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.