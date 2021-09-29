Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

İHA

Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar

Bayburt Üniversitesinde yüz yüze eğitimin başlaması ile yurdun birçok bölgesinden Bayburt’u tercih eden öğrenciler kente gelerek okulları ile tanıştı. Polis ekipleri, dışarıdan eğitim almak için ile gelen üniversite öğrencilerine hoş geldin diyerek terör faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu.
Bayburt Üniversitesinde “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi tanıtıldı. Proje kapsamında öğrenciler çok yönlü bilgilendirildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliğince yürütülen “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje kapsamında Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü ve Baberti Külliyesi’nde bilgilendirme stantları kuruldu. Kurulan stantlarda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personellerince Bayburt Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Stantlara gelen öğrencilere TEM Şube Müdürlüğü personelince; ülkemiz gençlerini ve dolayısıyla ülkemizi gelecekten mahrum bırakmak isteyen, gençleri kendi tuzaklarına çekmek isteyen her türlü zararlı örgütler ve bu örgütlerin gençleri kandırma yöntemleri üzerine bilgilendirme yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince; narkotik madde kullanımının zararları, madde bağımlılığı ile mücadele ve narkotik suçlarla mücadelede vatandaşların desteğinin önemi anlatıldı. Bu noktada “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi anlatılırken tek tuşla ihbarda bulunma imkanı sağlayan ‘UYUMA’ aplikasyonu da tanıtıldı. TDP Şube Müdürlüğü personelince; başta sanal dolandırıcılık konusu olmak üzere muhtelif asayiş konularında bilgilendirme yapılırken özellikle kadın öğrencilere KADES uygulaması tanıtıldı.
Proje kapsamında standı ziyaret eden öğrencilere hazır kahve ikram edilirken çanta içerisinde bilgilendirme broşürü, bloknot, kalem ve hijyen seti hediye edildi.
El Ele Güvenli Geleceğe isimli proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinin 01 Ekim 2021 tarihine kadar süreceği, gençlerin eğitim ve öğretimlerini huzur ve güven içerisinde devam ettirmeleri için suçla mücadelenin yanı sıra önleyici kolluk faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafik kazası: 7 yaralı
Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gıda ...
Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi
YEREL HABERLER Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi
Bayburt’ta üniversite öğrencileri okullarda boyama ve süsleme çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bayburt’ta üniversite öğrencileri okullarda boyama ve ...
(Özel) Kop Dağında renk cümbüşü
YEREL HABERLER (Özel) Kop Dağında renk cümbüşü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.