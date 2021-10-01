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Kış mevsiminin gözdesi Bayburt lahanası tezgâhlarda yerini aldı

İHA

Kış mevsiminin gözdesi Bayburt lahanası tezgâhlarda yerini aldı

Kış mevsimine az bir süre kala kadınların kışlık turşu mesaisi başladı. Kış sezonunun habercisi Bayburt lahanası tezgâhlarda yerini aldı.
Soğukların başladığı ve kış mevsiminin erken geldiği Bayburt'ta, lahanalar ekim ayında tezgâhlarda yerini almaya başlayarak, tüketiciyle buluştu. Turşusunun, çorbasının, dolmasının yapıldığı lahanalar, büyüklüğüne ve cinsine göre 1520 lira arasında satılıyor. Organik lahana başta olmak üzere, farklı organik sebze satışı yapan Kadir Diktaş, "Şu an bizim turşu sezonumuz. Bayburt lahanasından ise lahana dolması yapılır, ekşi lahana yapılır, turşu olur. Özellikle meşhur kemikli ekşi lahana yemeğimiz bu lahanalardan yapılır. Bu aylarda kadınlar alır, kışa hazırlık yaparlar" şeklinde konuştu.
Kasım aylarının başlarında tezgâhlarda boy gösteren lahanalar, havaların soğumasıyla birlikte ekim ayında da satılmaya başlandı. Farklı illerde de lahana yetiştirildiğine değinen Diktaş, "Bayburt lahanası yaklaşık 3 ay boyunca piyasaya hükmeder, tezgâhlarda yerini alır tam anlamıyla kış gelince satışlarımız biter. Ne kadar Bafra, Niğde gibi yerlerde lahana bol olsa da onlardan dolma yapılmaz ancak turşu yapılır, bizim Bayburt lahanasının cinsinden olsa gerek ondan dolma yapılır" ifadelerini kullandı.
Diktaş, Bayburt lahanasının organik bir ürün olduğunun altını çizerek, uzun süre dayanıklı olmasından dolayı civar illerden vatandaşların Bayburt'a gelerek Bayburt lahanasını tercih ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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