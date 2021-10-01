Başkan Sekmen, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim ile Başkan Sekmen bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Epcim, ziyareti dolayısıyla Başkan Sekmen’e teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Başkan Sekmen ise Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

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