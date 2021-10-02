Bayburt Üniversitesi yeni bölüm ve programlarla büyümeye devam ediyor

Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bölüm ve programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor.

Hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile gelişmeye devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdürüyor.

Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda bölgenin; sosyal, ekonomik tarihi ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalına bağlı İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.

Yeni açılan bölüm ve programların hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Açılan bütün yeni program ve bölümlerimiz, Bayburt Üniversitesinin hızlı gelişiminin önemli bir göstergesidir. Var olan bölüm ve programlarımızla birlikte yeni açılan bölüm ve programlarımızla da öncelikle; şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin, alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına imkân sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Açılan bölüm ve programlarla birlikte gerçekleştirecekleri faaliyetlerle de ülke adına faydalı çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Rektör Türkmen, üniversitenin gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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