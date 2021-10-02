Zabıta ekipleri dolmuş denetiminde bulundu

Tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam eden Covid19 salgını dolayısıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri dolmuş denetimi gerçekleştirdi.

Devam eden pandemi dolayısıyla denetimleri aksatmayan ekipler toplu taşıma araçlarında pandemi kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda denetim gerçekleştirdi.

Denetime alınan dolmuşlarda şoförler, kapasite üzerinde ve maskesiz yolcu alınmaması ile araçların temizliği hususuna dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.

Halk sağlığının korunması amaçlı denetimler belirli periyotlarla devam edecek.

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