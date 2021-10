Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor, Gençosman Stadyumu'nda Sivas Belediyespor'u konuk etti. Gergin geçen maç golsüz berabere sona erdi.

Maçın ilk dakikalarında gol fırsatını tepen Bayburtsporlu oyuncu Yunus Emre Yalçın, topu dışarı gönderdi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın 15. dakikasında ev sahibi takım oyuncuları ile konuk takım oyuncuları arasında kavga çıktı, tribünlerden 'yuh' sesleri yükseldi. Her iki takımın baskılı mücadele sergilediği müsabakada SarıSiyahlı ekip, gelen gol fırsatlarını iyi değerlendiremeyen taraf oldu. Sarı kartların sıkça gösterildiği tartışılmalı müsabakada, Bayburtspor teknik ekibi de sarı karttan nasibini aldı. Olaylı maçta ilk yarı 00 sona erdi.

İkinci yarıda istediği oyunu sergileyemeyen Bayburtspor ve Sivas Belediyespor gol yememek için direnirken, gol pozisyonlarını da her iki takım fırsata çeviremedi. Serbest vuruş kazanan Sivas Belediyespor, net gol pozisyonu kaçırarak, topu dışarı gönderdi, beraberlik bozulmadı. Son dakika gelen gol pozisyonlarını her iki takım gol ile taçlandıramazken, sarı kartların gösterildiği ve seslerin yükseldiği maç 00 skorla berabere bitti.

Ligin 6'ncı haftasında Bayburtspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.