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Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor

DHA

Bayburt'ta iki asırlık Ulu Cami, zamana meydan okuyor


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´un Konursu köyünde, 1812 yılında çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan birbirine geçmeli parçaların birleştirilmesi ile inşa edilen ve 6 yıl önce kapsamlı tadilattan geçirilen Konursu Ulu Cami, ziyaretçilerini ağırlıyor, asırlardır hizmet veriyor.
Kente, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Konursu köyünde, 1812 yılında inşa edilen Konursu Ulu Cami, mimarisiyle ilgi odağı oluyor. 209 yıl önce çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan yapılan tarihi cami, 2 asrı aşkın süredir Müslümanlara ibadethane olarak hizmet veriyor. Kare biçiminde inşa edilen dört ahşap destekli, ahşap tavanlı ve bölgesel mimari kültürünün izlerini taşıyan cami, kırlangıç tavanı, ceviz ağacından yapılan mahfili, minber ve vaaz kürsüsüyle Türklerin, Orta Asya´dan Anadolu´ya taşıdıkları binlerce yıllık geleneği de yansıtıyor. 2015 yılında kapsamlı tadilat sonrası yeniden ibadete açılan tarihi cami, aynı zamanda yerli ve yabancı ziyaretçilerini de ağırlıyor.
`SAYILI OSMANLI ESERLERİNDEN BİRİ´
Konursu Ulu Cami´nin, sayılı Osmanlı eserlerinden biri olduğunu söyleyen Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, "Çivisiz camimiz 1800´lü yıllarda, Ali Beyzade Ömer Ağa tarafından yaptırılmıştır. Camimizin özelliği, Orta Asya´daki mimari özellikleri atalarımız bu camide ortaya dökmüşler. Bu camiimizin hiçbir yapısında yani işçiliğinde herhangi bir yapıştırıcı ve çivi kullanılmamış. Cami, ibadethane olarak kullanımının yanında zaman zaman bir medrese, altta sübyan mektebi, üste de Kur´an-ı Kerim tefsir hadis ve benzeri İslami ilimlerin okutulduğu bir ilim yuvası olarak da kullanılmış. Tarihi cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında aslına uygun tadilat edildi. Camimiz, 4 tane ahşap direğin üzerinde bulunan ve bunun yanında hiçbir çivi kullanılmadan kırlangıç kubbe modeliyle yapılmıştır. Herkesi camimize ziyarete bekliyoruz" dedi.
`BURANIN ATMOSFERİ ÇOK FARKLI´
Caminin bulunduğu Konursu köyünde yaşayan Recep Dumanoğlu, camiyi merak edip fotoğraf çekmeye gelenlerin olduğunu belirterek, "Buranın atmosferi çok farklı ve gelenler de çok memnun kalıyor.  Bu asırlık camide ibadet ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizler camimize sahip çıktık, bizden sonrakiler de sahip çıkacak" diye konuştu.
Köy sakinlerinden Şener Çökerdenoğlu ise, "Bu camiyi ecdadımız yaptırdı, bizler de sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Umarım bizden sonraki nesil de bu eser korur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-10-03 13:07:32

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