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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklık bu sene balın tadını kaçırdı

İHA

Kuraklık bu sene balın tadını kaçırdı

Bu sene boyunca yaşanan kuraklık ve mart ayı sonunda gelen don, bal üretimine darbe vurdu. Bayburt’un Demirözü ilçesi yaylalarında organik bal üretimi yapan Trabzonlu arıcı Onur Şan, "Bu yıl bal hasadı dörtte bir oranında düştü" dedi
Bu yıl hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Onur Şan, "Kuraklık bölgeyi ve ilimizi de etkiledi. Özellikle en hassas nokta olan arıcılık çok etkilendi. Son 23 yıldır küresel ısınmadan dolayı arıcılıkta bal, kışın da kışlatmada arı kaybı oluyor. Bu yıl çetin geçen kış koşulları, akabinde gelen kuraklık, samyeli dediğimiz güneyli rüzgarlarla birlikte arazilerde kuruma yaşandı." diye konuştu.
Şan, kovanlarda çok az balın bulunduğunu belirterek, arıcıların bu yıl büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi.
Bal üretiminin düşmesiyle fırsatçıların glikozlu bal üretebileceğini ve tüketicilerin buna karşı dikkatli olmasını isteyen Şan, şöyle konuştu:
"Bu yıl kuraklığın ardından çiçek balında da büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Tüketicilerimiz bal tüketirken, güvenli yerlerden alışveriş yapmayı tercih etsinler. Glikozcular bunu fırsata çevirip iş başına geçebilirler.”
Kuraklık nedeniyle bal üretiminde dörtte bir oranında düşüş yaşandığını kaydeden Şan, “Bal hasadının sonlarına geldik. Geçtiğimiz senelere göre bu sene rekoltede oldukça düşüş yaşandı. Önceki seneler iyi bir kovandan 25 30 kilo bal alırken bu sene 10 kiloya bile çıkmadı. Kuvvetli kovanlardan sağım yapabildik. Buna da şükür. Biz bu işi gezginci olarak yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına, şartlar ne olursa olsun gidip geziyoruz. Balın en kalitelisini yakalamak için. Biz de zaman, yer fark etmiyor. Yeter ki nektar olsun bizim arımız onu yakalar. Müşterimize en kaliteli balı tattırmak için biz egeden başlıyoruz doğuya kadar. Bizim gezgin serüvenimiz ikinci aydan başlıyor ta ki 11. Aya kadar koşuyoruz. Bayburt’ta duraklarımızdan bir tanesi. Asıl ana durağımız Bayburt.” İfadelerine yer verdi.
Şan bu sene organik balın kilosunun 100 TL, kara kovan balının da 200 TL’den satışa sunulduğunu kaydetti.

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