Bayburt’ta gece hava sıcaklığı eksiye düştü

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Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Yüksek kesimlere yağan karın ardından Bayburt’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altına düştü. Bayburt’ta gün içerisinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Bayburt kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak kaydedildi. Yüksek kesimlerinde kar bulunan Kop Dağında eksi 3, Aydıntepe ilçesinde bağlı Kavlatan köyünde ise en düşük hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle dere kenarlarında kurumuş otların üzerinde sabah saatlerine buz sarkıtı oluştuğu gözlendi.

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