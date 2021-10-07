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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi Erasmus+ öğrencilerine ev sahipliği yaptı

İHA

Bayburt Üniversitesi Erasmus+ öğrencilerine ev sahipliği yaptı

Kırsalda ve kentte eğitimin kalitesine dikkat çekmek için Bayburt’ta bir araya gelen Erasmus+ öğrencilerine Bayburt Üniversitesi ev sahipliği yaptı.
Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle Erasmus+ programı kapsamında 6 ülkeden 34 genç Bayburt’ta bir araya geldi. “If You Find The Education, Everywhere Gives You SatisfactionEğitimi bulduğun her yer seni mutlu eder” başlığıyla 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen projeye; Yunanistan, Portekiz, Polonya, Estonya ve Türkiye’den gençler katıldı.
Bayburt’ta bulunan gençler Üniversitenin Konuk Evinde misafir edilerek, akademik birimler ve spor tesisleri tanıtıldı. Spor Bilimleri Fakültesi ile birlikte kapalı spor salonu, antrenman alanları ve diğer spor tesislerini de tanıma imkanı bulan gençlerle; bocce, dart ve okçuluk etkinlikleri de gerçekleştirildi. Kültür Merkezinde yapılan etkinliklerin yanı sıra, sportif anlamda şehrimizin ve ülkemizin önemli kültürel değerleri katılımcılara tanıtıldı. Ayrıca gelişmekte olan spor branşlarında da alanında uzman eğitmenler tarafından yabancı öğrencilere eğitimler verildi.
Kültürel etkileşimin ön plana çıkarılmasının amaçlandığı etkinliklere katılan öğrenciler; gezinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ederek, gösterdikleri ilgiden ötürü üniversite yetkililerine teşekkür ettiler.
Proje yürütücüsü ekibin başında yer alan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Onurhan Korkmaz Yiğit projeye ilişkin; “Bayburt Üniversitesi öğrencileri olarak şehrimizde uluslararası bir proje organize etmek bize gurur verdi. Biz bu projeyle gençlerin kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olabileceği ve olması gerektiği düşüncesini ortaya koymayı amaçladık. Konu olarak da eğitimin kalitesinin arttırılmasını işledik. Özellikle pandemi döneminde okuldan uzak kalan biz gençlerin daha etkin, daha fazla seçenek içeren ve daha kaliteli eğitime ihtiyaç duyduğu kesindir. Ayrıca kültürümüzü yabancı gençlere göstermek bizi çok mutlu etti. Bunların haricinde tüm arkadaşlarımı Erasmus+ fırsatlarını keşfetmeye ve gönüllü olarak projelere katılmaya davet ediyorum. Bizlere ev sahipliği yapan ve bocce, dart ve okçuluk gibi spor tesislerini kullanmamıza imkân tanıyan üniversite yönetimimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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