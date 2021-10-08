Bayburt’ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu

İHA

Bayburt’ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu

Odun, kömür ve doğal gaza oranla daha ekonomik olan tezek, Bayburt’ta köylerin vazgeçilmez yakıtları arasında ilk sıradaki yerini koruyor.
Türkiye'nin kışın havası soğuk illerinden biri olan Bayburt’ta kış hazırlıkları başladı. Odun, kömür ve doğal gaza oranla daha ekonomik ve sağlıklı olan tezek, özellikle köylerde tercih edilirliğini sürdürüyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların dışkısından kurutulan elde edilen tezekler kış aylarında yakılmak üzere istifleniyor.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesi köyünde yaşayan Halil Yıldız, hazırladıkları tezekleri tek tek istifledi. Yıldız, küçükbaş hayvanların dışkısından elde ettikleri tezeğin kışın yağmur ve kardan etkilenmemesi için pramit şeklinde dizdiklerine değinerek tezeğin odundan daha uzun süre yandığı için daha ekonomik olduğunu söyledi.

Ne doğal gaz ne kömür hiçbiri onun yerini tutmuyor! Köylünün vazgeçilmez yakıtı hala tezek
Halil Yıldız, tezeğin odun ve kömüre göre çok daha yüksek ısı ortaya çıkarttığını belirtip, tezek ateşinin metal kovaları dahi erittiğini söyledi. Yıldız, "Burada kış hazırlığı olarak hayvanların şeyinden tezek yaptık. Kuruttuk üst üste yığdık. Ufaklarını da kuruttuktan sonra torbalıyoruz. Onlar da ayrı yanıyor. Bunun güzelliği de doğaya herhangi bir kirliliği yok. Isıtması çok güzel. Bir odunla bir kömürle farkı, hem bedava olması, hayvanın her şeyinden her türlü yararlanıyorsunuz. Hiçbir şeyi zayi olmuyor. Dışkısından bile bu tezek yapılıyor bu da kıştan yaza kadar bu sürekli yanıyor. Kömürle eş değer diyebilirim. Tezek asitli soba kovası bile dayanmıyor, eritiyor. Biz kış boyu bunu yakıyoruz. Gerçi eski kışlar yok. Hani keskin ayazlar olduğu zaman ilave olarak ta kömür dalan yakıyoruz ama geneli tezek yakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıldız, tezeğin oduna oranla daha fazla süre yandığını söyleyerek, "Odunun da kalitesine göre yanma süresi değişiyor. Bir çam odunu dersen dayanıklı ama tezek kavak odunundan daha dayanıklı. Diyebilirim ki bir kova tezek 3 saat yanabilir. Odun çabuk yanar o bir saatte yanıyorsa tezek 3 saat yanar. Tezek yandığı zaman sobanın üzeri nar gibi kızarır" diye konuştu.
Dışkının dışarıya serilerek kurutulduğuna değinen Yıldız, "Bunun ilk aşaması hayvanlar kışın ağılda beslendikten sonra bunların dışkıları birikiyor. Onlar belli bir kalınlığa geliyor. Kışın bitiminde yaz başında bu kesilir, kalıp kalıp kesilir. Kesildikten sonra bunlar el arabasıyla dışarı çekilir. Dışarda serilir, kurutulur. Kuruması da baya bir zaman alır. Kuruduktan sonra böyle üst üste dizilir. Bu dizilimin amacı da kışın yağmurdan kardan etkilenmesin diye" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Agah Turan unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Agah Turan unutulmadı
Bayburt Üniversitesi Erasmus+ öğrencilerine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi Erasmus+ öğrencilerine ev ...
Bayburtlu kadınların derede yıkadıkları yünler ehram oluyor
YEREL HABERLER Bayburtlu kadınların derede yıkadıkları yünler ehram ...
Bayburt’ta gece hava sıcaklığı eksiye düştü
YEREL HABERLER Bayburt’ta gece hava sıcaklığı eksiye düştü
(Özel) Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, çuval yarışı, yakan top, yumurta taşıma oyunlarıyla doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER (Özel) Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, çuval ...
Bayburt, en az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller arasında
YEREL HABERLER Bayburt, en az iki doz aşı yapılanların oranının en ...
Rektör Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yeni akademik yıl açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.