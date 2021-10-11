Bayburt Group tarafından yaptırılan camii ve anaokulunun açılışı Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı

Bayburt’ta Bayburt Group tarafından yaptırılan Hacı Kıyasi Şentürk Camii ve Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açıldı. Adabaşı Bayram Ali Şentürk Eğitim ve Spor Kompleksi, Adişah Şentürk Anaokulu ile Nilüfer Şentürk Anaokulu'nun temel atma töreni de yoğun katılımla gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım’la birlikte Bayburt’ta Bayburt Group tarafından yapımı tamamlanan cami ve anaokulunun açılışına katıldı. İlk olarak Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'ın öncülüğünü yaptığı, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığınca yürütülen "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Bayburt'un Zahit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu'nun açılışı yapıldı. Programda konuşan Bayburt Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, “Açılışını yapacağımız Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Semiha Yıldırım hanımefendinin eğitime olan duyarlılığı bizlere her zaman örnek olmuştur. Semiha Yıldırım hanımefendinin rehberliğinde Türk Kızılay’ının desteğiyle başlatılan ‘81 İl 81 Anaokulu Projesi’nde yer almaktan çok mutlu ve gururlu olduğumuzu belirtmek isterim. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu'nun tüm mensuplarına başarılar diliyorum” dedi.

Törende konuşan Binali Yıldırım ise Şentürk ailesine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, 2 yıldır devam eden proje kapsamında 44. okulun açılışını yaptıklarını, 11 okulun inşaatının devam ettiğini, kalan okulların da en kısa sürede yapılması için hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Eğitimin önemine değinen Yıldırım, "İşte bu anaokulu ülkemizi geleceğe taşıyacak, muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak yavrularımızı yetiştirecek en güzel mekanlardan birisidir. Vesile olanlardan, yapımını üstlenen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Bayburt'a yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, "2002 yılında Bayburt'ta hızlı internet yoktu. Bugün 71 bin 500 abonesi var. Sadece 230 kilometre fiber hattı vardı, bugün bin 300 kilometre fiber hattı var. Bayburt sıcak asfaltı bilmiyordu, bölünmüş yol hak getire. Bayburt'un ne Trabzon'a, ne Erzurum'a, ne Gümüşhane'ye yol altyapısı yeterli bir şekilde yoktur. Yapımı hızla devam eden tünellerle bunu da çözüyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, Gümüşhane ve Bayburt'un ortak kullanacağı havaalanının da gelecek yıl hizmete açılacağını belirtti. Türkiye'nin son 20 yılda büyüyerek geliştiğini dile getiren Yıldırım, "Ülkemizin 20 yıllık hedefi, 21. yüzyılın lider ülkesi olmak. Bunun için iddia sahibi olmanız lazım, bunun için hedefleriniz olması lazım. Son 20 yılda elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye yollarla donattık, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Hava yolunu, halkın yolu haline getirdik" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, açılış töreninin ardından anaokulundaki bazı sınıfları gezerek, çocuklara hediyeler verdi. Yıldırım, okulun bahçesine fidan da dikti.

Daha sonra Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nin açılış töreni gerçekleşti. Binali Yıldırım, buradaki konuşmasında Kıyasi Şentürk'e rahmet dileyerek, onun adına cami yaptıran aile fertlerine teşekkür etti.

Törende eğitim ve spor kompleksi ile iki anaokulu daha yaptıracak olan Bayburt Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ile Vali Cüneyt Epcim arasında protokol imzalandı. Binali Yıldırım da protokole şahitlik etti. Açılışın ardından camide namaz kılan Yıldırım, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Açılış programlarına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Şentürk ailesi fertleri ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.

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