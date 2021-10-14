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(Özel) Dövize endeksli artan kömür fiyatları kış öncesi vatandaşları üşütüyor Bayburt ve Erzincan’da kış öncesi odun ve kömür fiyatları uçuşa geçti

İHA

(Özel) Dövize endeksli artan kömür fiyatları kış öncesi vatandaşları üşütüyor Bayburt ve Erzincan’da kış öncesi odun ve kömür fiyatları uçuşa geçti

Pandemi sürecinde tavan yapan hayat pahalılığı, Bayburt ve Erzincan’da vatandaşlar için çok önemli olan ısınma giderlerini de vurdu. Dövize endeksli artan kömür fiyatları kış öncesi vatandaşları üşütüyor.
Vatandaşlar, “Bir ton kömürün satış fiyatının 3 bin liraya kadar yükseldiği Bayburt ve Erzincan’da, doğalgaza yapılan zamların acısı ise, önümüzdeki aydan itibaren çıkmaya başlayacak. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar yüzde 30’dan fazla fiyat artışı yaşayan doğalgazla birlikte bu yıl ısınma giderleri aylık ortalama 250300 lira arasında artmış olacak. Geçtiğimiz yıl bin 200 bin 300 lira bandında seyreden kömürün tonunun bu yıl neredeyse 3 bin lira sınırına dayanmış olması kara kara düşündürürken, dövize endeksli olan kömürün fiyatındaki artışın ilerleyen aylarda da sürmesi bekleniyor.” dedi.
Bayburt’ta mahrukatçılık yapan esnaf, son bir yıl içerisinde her alanda olduğu gibi yakıt fiyatlarının da artış yaşadığını belirterek, “Bunun en basit örneği kömür fiyatlarındaki anormal artış oldu. Geçtiğimiz yıl bin 200 lira bandında sattığımız kömürü bu yıl neredeyse 3 bin liradan satmak zorunda kalacağız” dediler.
“Kömür fiyatları dövize endeksli”
Kömürün dövize endeksli olduğunu ve dolardaki her artışın ister istemez kömür fiyatlarına da yansıdığını dile getiren mahrukatçı esnaf, “Peşin parayla kömür almak zaten zor, bu yüzden borçlanarak alan vatandaşlarımıza mecburen dolar üzerinden satışı yapılıyor. Çünkü biz kömürün geri ödemesini dolar üzerinden yapıyoruz” diye konuştular.
Erzincan’da soğukların iyice hissedilmesiyle beraber, kömür fiyatları artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün olarak dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için odun ve kömürcülere akın etti. Kömür fiyatlarında yüzde 33,72 artışla karşılaşan vatandaşlar kömür yerine odun almayı tercih etti. Kömürcüler geçen seneye göre talebin çok daha az olduğunu belirtirken, fiyat artışından dolayı kış mevsiminde daha çok odun satılacağını kaydetti.
Baba mesleğini devam ettiren kömürcü Burak Peker, “Satışlarımız düştü, ton ton satışlarımız artık yok. Torba şeklinde satış yapabiliyoruz. 1 ton kömür alacak vatandaş bile 56 torba kömür alıp gidiyor. Bittikçe alırım diyor. Vatandaş artık çuvalla odun almaya yöneldi. Odunu ucuz buldukları için, çuvalı 1015 TL olduğu için vatandaş odunu alıp yakmayı tercih ediyor. Buda bizim satışlarımızı etkiliyor. Geçen sene kömür satışlarımızın tonu bin 200, bin 300 TL iken bu yıl satışlarımız 3 bin lira civarı oldu. Vatandaşta bu fiyatlardan etkilendi. Fiyatların yükselmesinden dolayı bizde memnun değiliz. Allah milletimize yardım etsin.” şeklinde konuştu.
Aynı iş yerinde çalışan, iş yeri sahibi Özcan Peker ise, “Geçen yıl ile bu yılın satış fiyatları arasında çok fazla fark var. Bin TL’ye geçen sene sattığımız kömür bu yıl 2 bin 800 TL. Gelen vatandaşlar kömürü sadece sorup gidiyor, almıyor. Neden almıyor çünkü milletin alım gücü yok.” ifadelerini kullandı.

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