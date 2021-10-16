Rektör Prof. Dr. Türkmen, akademik ve idari personelleri ağırladı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, akademik ve idari personellerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Dede Korkut Külliyesi rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelere çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Randevusuz bir şekilde gerçekleşen görüşmelerde personeller, Rektör Türkmen’e düşüncelerini aktarma imkânı buldu.

Akademik ve idari personellerin kurumsal taleplerinin yanı sıra bireysel taleplerini de dinleyen Rektör Türkmen, bütün personellerin aktif katılımı ve işbirliği sayesinde çözüm odaklı çalışmalara devam edeceklerini söyledi. İdari ve akademik süreçlerin işleyişini hızlandırmak ve bütün paydaşların yönetime doğrudan katılımlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin bundan sonra da devam edeceği bilgisini verdi.

Görüşlerini sunma imkânı bulan akademik ve idari personeller ise buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Samimi bir yaklaşım ve özveriyle gerçekleşen görüşmelerden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkür ettiler.

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