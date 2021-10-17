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(Özel) Bayburt’ta yarım asırlık dükkânda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor

İHA

(Özel) Bayburt’ta yarım asırlık dükkânda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor

Bayburt'un en eski dükkanlarından olan Kodan Marangoz Evinde ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor.
Bayburtlu Osman Kodan, unutulmaya yüz tutmuş marangozculuk mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Yarım asırdır vatandaşa hizmet vermeye devam eden dükkanda, çiftçilik malzemeleri başta olmak üzere, hediyelik ahşap eşyalar, siniler, sepetler, sandalyeler üretiliyor. İki kuşaktır bu mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden dükkan işletmecisi Osman Kodan, baba mesleğini elinden geldiğince devam ettireceğini söyledi. Babası Hakkı Kodan'ın yaklaşık 70 yıldır bu mesleği yaptığını, babasından mesleği devralarak 12 yıldır da kendisinin devam ettirdiğinin altını çizen Osman Kodan, "Babadan kalma mesleğimiz, babam 7080 yıl burada çalışmış, yaşlandığı içinde bu mesleği artık ben devam ettiriyorum" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 12 senedir bu işle uğraştığını belirten Osman Kodan, "Küçükken okuldan çıkar dükkana babama yardım etmeye gelirdim, babam yaşlandıktan sonra işi ben devraldım, benden sonrada bu mesleği devam ettirecek kimse yok, ömrüm yettikçe, gücüm oldukça babadan kalma bu mesleği unutturmayacağım, devam ettireceğim" dedi.
Eskisi gibi ahşap ürünlere talebin az olduğunu vurgulayan Kodan, insanların önceden yer sinilerinde yemek yediğini, sini kültürünün yerini yemek masalarına bıraktığını dile getirerek, bu sebeple sinilere olan talebin azaldığını kaydetti. Kodan, daha çok zirai ve çiftçilik ürünlerinde üretim yaptıklarını belirtti.

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