Bayburt’ta Covid- 19 vakaları düşüşe geçti

Bayburt’ta Covid19 vakaları düşüşe geçti. Güncel haritaya göre, geçtiğimiz hafta vaka sayısı 220,97’den 179,47'ye geriledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 114 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186 oldu. Bir günde toplam 341 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,21 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 971 bin 512’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Bu kentlerden 8'i Karadeniz Bölgesi'nde yer aldı. Güncel haritada ilk sırada bulunan Giresun'da vaka oranı 230,21'den 71,15 artışla 394,01'e yükseldi. Ordu'da 330,97'den 459,68'e, Kastamonu'nda 445,83'den 538,56'ya, Çorum'da 351,05'den 436,31'e, Samsun'da 338,33'den 413,18'e, Tokat'ta 386,04'den 459,81, Amasya'da 228,62'den 297,47'ye, Karabük'te 341'91'den 408,02'ye yükseldi.

“3 ilde vakalar düşüşte”

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane ve Bayburt ise vaka sayılarının düştüğü 3 kent oldu. Güncel haritaya göre, vaka sayısı Rize'de 399,29'dan 392,61'e, Gümüşhane'de 220,18'den 211,01'e, Bayburt'ta ise 220,97'den 179,47'ye geriledi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!” dedi.

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