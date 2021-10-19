Milli futbolcunun babası tilkiyi eliyle besledi



Sinan UÇAR-Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu´nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta bir akaryakıt istasyonunda gördüğü tilkiyi elleriyle besledi.

Memleketi Bayburt'un Konursu köyüne yaşadığı Almanya'dan tatil için gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu´nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, bir akrabasının akaryakıt istasyonuna gelen tilkiyi besledi. Tilki ardından gözden kayboldu. Hüseyin Çalhanoğlu, "Konursu köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda tilkimizle karşılaştık. Acıktıkça buraya geliyor ve elimizle besliyoruz. O bizim neşemiz, çok güzel bir hayvan" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bayburt / Merkez Sinan UÇAR/Murat SÖYLEMEZ

2021-10-19 12:40:15



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