Milli futbolcunun babası tilkiyi eliyle besledi

Sinan UÇAR-Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu´nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta bir akaryakıt istasyonunda gördüğü tilkiyi elleriyle besledi.
Memleketi Bayburt'un Konursu köyüne yaşadığı Almanya'dan tatil için gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu´nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, bir akrabasının akaryakıt istasyonuna gelen tilkiyi besledi. Tilki ardından gözden kayboldu. Hüseyin Çalhanoğlu, "Konursu köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda tilkimizle karşılaştık. Acıktıkça buraya geliyor ve elimizle besliyoruz. O bizim neşemiz, çok güzel bir hayvan" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bayburt / Merkez Sinan UÇAR/Murat SÖYLEMEZ
2021-10-19 12:40:15
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