Bayburt’ta Muhtarlar Günü kutlandı

Bayburt’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü, çelenk sunulmasıyla başladı.

Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Arif Kalekahyası, 19 Ekim Muhtarlar Gününün önemine değinerek, Bayburt'taki tüm muhtarların günlerini kutladı.

Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ise, ülkede muhtarlık kurumunun kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829 tarihinin yıl dönümünün 2015 yılından itibaren muhtarlar günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Devletin vatandaşa ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarların, halkın rahatlıkla ulaşabileceği insanlar olduğunu söyleyen Altundaşoğlu, muhtarların gününü kutlayarak, günün kutlanmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve programı düzenleyen Bayburt Valiliği'ne teşekkür etti.

Törene, Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polatimur, siyasi parti temsilcileri ve mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Törenin ardından muhtarlar protokol ziyaretlerinde bulundu.

Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Arif Kalekahyası ile yönetim kurulu üyeleri ile Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Pekmezci Muhtarlar Gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür eden muhtarlar ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak günün anısına çiçek takdim ettiler.

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