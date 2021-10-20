Milli futbolcunun babası tilkiyi eliyle besledi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta bir akaryakıt istasyonunda gördüğü tilkiyi elleriyle besledi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Almanya'dan tatil için memleketi Bayburt'a gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, akaryakıt istasyonuna gelen tilkiyi elleriyle besledi. Çalhanoğlu’nun tilkiyi besleme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalhanoğlu, "Konursu köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda tilkimizle karşılaştık. Acıktıkça buraya geliyor ve elimizle besliyoruz. O bizim neşemiz, çok güzel bir hayvan" dedi.

Karnını kendine ikram edilen kekle doyuran tilki daha sonra akaryakıt istasyonundan ayrıldı.

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