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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta KÖYDES dönem sonu toplantısı yapıldı

İHA

Bayburt’ta KÖYDES dönem sonu toplantısı yapıldı

Bayburt’ta KÖYDES dönem sonu toplantısı Vali Yardımcısı Göksel Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2021 yılı Dönem Sonu Meclis Toplantısı Vali Yardımcısı Göksel Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi. Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Divan teşekkülünün ardından toplantı açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Yüksel, “Çok kıymetli Muhtarlarımızın öncelikle 19 Ekim Muhtarlar gününüzü kutluyorum. 1829 yılından beri ülkemizde kurumsallaşmış olan muhtarlık müessesi uzun yıllardır köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması hususunda milletimizle devletimiz arasında adeta köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız her zaman hizmet ihtiyacını karşılama noktasında mahalle ve köylerinde çok büyük gayretler içerisinde oluyorlar bu kapsamda bizlerde Mülki İdare amirleri olarak muhtarlarımızla sık sık bu tür toplantılarda bir araya gelmekteyiz” dedi.
Muhtarlık müessesesinin öneminin giderek arttığına işaret eden Vali Yardımcısı Yüksel, İçişleri Bakanlığının nezdinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuş olup bu doğrultuda muhtarlık müessesesinin iyileştirmesine yönelik birçok çalışmalar devam etmektedir. Yine her ilde bir Vali Yardımcısının muhtarlarımızın taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürüttüğünü ifade etti.
Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin yurt genelinde köylerin özellikle alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi, mahalli müşterek ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla kurulmuş olan mahalli idare birimleri olduğunu ve Özel İdarelere koordineli bir şekilde faaliyet gösterdiğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, 2004 yılında, başlatılan KÖYDES projeleri ile pek çok altyapı yatırımının gerçekleştirildiğini belirtti.
Vali Yardımcısı Yüksel’in açıklamalarının ardından KÖYDES 2021 yılı yatırım faaliyetleri kapsamında Merkezde 15 adet 21 Km yol projesi, 7 adet içme suyu projesi, 2 adet atıksu kanalizasyon projesi ve 4 adet ortak alım projesi olmak üzere toplamda 28 adet proje tamamlandığını belirten Birlik Harcama Yetkilisi Erkan Karakoyun 2021 bütçe gerçekleşme rakamlarını açıkladı.
Toplantı muhtarların çeşitli konularda görüş, öneri ve taleplerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

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