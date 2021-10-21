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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Fotoğraf tutkunları dolunayın en güzel halini görüntüledi

İHA

(Özel) Fotoğraf tutkunları dolunayın en güzel halini görüntüledi

Bayburt'ta akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Dolunayın en güzel hali önüne at, bayrak, okçu gibi objeler koyularak çekildi.

Dolunayın önüne at, bayrak, okçu gibi objeler koyarak, dolunayı Aslandağı piknik alanından farklı açılardan görüntüleyen fotoğraf tutkunları, seyrine doyumsuz görüntüler çekti. Uzun zamandır hobi olarak fotoğraf sanatıyla uğraştığını dile getiren Mustafa Faruk, "Şu an Bayburt'un zirvelerinde muhteşem bir görsellik oluşturmak adına burada, bu soğukta güzel kareler yakalamak için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu. Geleneksel Türk sporlarından olan cirit ve okçuluğu ön plana çıkararak çekimler yapan Faruk, fotoğrafçılıkta kullanılan yığın kavramını ele alarak, dolunayın içerisinde canlı unsurları varmışçasına fotoğraflar çekti. Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu ekip, soğuğa ve dik tepeye aldırış etmeden, dolunayın en güzel halini görüntülemek için çaba sarf etti.

Ayın hareketlerinin dolunayı görüntülemede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Faruk, "Bugünün özelliği şu, ayın doğuşunun güneşin batışına en yakın olduğu gün bugün olduğu için biz bugünü tercih ettik. Konum olarak Aslandağı dediğimiz alan yükseklik olarak dolunayı görüntülemek için harika bir yer. Her şeyi hesapladık, dolunay karşı dağdan doğuyor, biz onun karşısındaki dağa geçerek böyle güzel görüntüler çektik" dedi. Kullanılan figürlerin şehrin ve ülkenin önemli değerlerinden bazıları olduğunu söyleyen Faruk, "Kullandığımız bayrak, at, okçu gibi figürler şehrimizin ve ülkemizin görsel temsili adına, görsel hafızası adına önemli detaylar, bu vesileyle muhteşem görüntüler elde ettik" ifadelerini kullandı.

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